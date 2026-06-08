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Francúzsky minister spravodlivosti odmieta výzvy na demisiu
Svoju demisiu v súvislosti s pochybením polície a súdov Darmanin odmieta.
Autor TASR
Paríž 8. júna (TASR) - Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v pondelok opäť odmietol výzvy na podanie demisie v súvislosti s prípadom vraždy 11-ročného dievčaťa a zlyhaním polície a justície pri vyšetrovaní muža podozrivého v tomto prípade, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Francúzske médiá informovali, že 41-ročný otec spolužiačky obete, bol v minulosti už dvakrát obvinený zo znásilnenia dieťaťa. Jedno trestné oznámenie bolo podané v auguste 2025, ale vyšetrovanie sa zastavilo. Polícia tohto muža vypočula až po zmiznutí 11-ročnej Lyhanny.
V reakcii na to Darmanin nariadil prokurátorom, aby preverili 70.000 prípadov, ktoré sa vo Francúzsku týkajú podozrení zo spáchania sexuálnych trestných činov voči deťom.
Svoju demisiu v súvislosti s pochybením polície a súdov Darmanin odmieta. „Otázka môjho zotrvania vo funkcii by vyvstala len vtedy, ak by som neprijal zodpovednosť,“ povedal minister na tlačovej konferencii. Dodal, že chce zistiť, či prípad Lyhanny je ojedinelé zlyhanie alebo systémový problém. Avizoval, že s výsledkami previerok spisov oboznámi aj francúzsku verejnosť.
V liste adresovanom ministrovi Darmaninovi šéf jedného zo sudcovských odborových zväzov Ludovic Friat upozornil, že zamestnanci v sektore justície nedokážu reagovať na všetky podnety, okrem iného aj preto, že vo Francúzsku je „štyrikrát menej prokurátorov, než je európsky priemer“.
Nezávislá komisia CIIVISE uviedla, že vo Francúzsku sa odsúdením páchateľa končí len približne sedem percent prípadov sexuálneho napadnutia maloletých.
Vražda 11-ročnej Lyhanny vyvolala v krajine aj diskusiu o prísnejšom postupe voči všetkým formám sexuálneho zneužívania detí a žien. Predsedníčka parlamentu Yaël Braun-Pivetová vyzvala vládu, aby urýchlila prerokovanie zákona proti všetkým formám „sexistického a sexuálneho násilia“.
Tento zákon vychádza zo 140 odporúčaní organizácií na ochranu práv žien vrátane návrhov na lepšie školenie polície a sudcov v takýchto prípadoch.
Francúzske médiá informovali, že 41-ročný otec spolužiačky obete, bol v minulosti už dvakrát obvinený zo znásilnenia dieťaťa. Jedno trestné oznámenie bolo podané v auguste 2025, ale vyšetrovanie sa zastavilo. Polícia tohto muža vypočula až po zmiznutí 11-ročnej Lyhanny.
V reakcii na to Darmanin nariadil prokurátorom, aby preverili 70.000 prípadov, ktoré sa vo Francúzsku týkajú podozrení zo spáchania sexuálnych trestných činov voči deťom.
Svoju demisiu v súvislosti s pochybením polície a súdov Darmanin odmieta. „Otázka môjho zotrvania vo funkcii by vyvstala len vtedy, ak by som neprijal zodpovednosť,“ povedal minister na tlačovej konferencii. Dodal, že chce zistiť, či prípad Lyhanny je ojedinelé zlyhanie alebo systémový problém. Avizoval, že s výsledkami previerok spisov oboznámi aj francúzsku verejnosť.
V liste adresovanom ministrovi Darmaninovi šéf jedného zo sudcovských odborových zväzov Ludovic Friat upozornil, že zamestnanci v sektore justície nedokážu reagovať na všetky podnety, okrem iného aj preto, že vo Francúzsku je „štyrikrát menej prokurátorov, než je európsky priemer“.
Nezávislá komisia CIIVISE uviedla, že vo Francúzsku sa odsúdením páchateľa končí len približne sedem percent prípadov sexuálneho napadnutia maloletých.
Vražda 11-ročnej Lyhanny vyvolala v krajine aj diskusiu o prísnejšom postupe voči všetkým formám sexuálneho zneužívania detí a žien. Predsedníčka parlamentu Yaël Braun-Pivetová vyzvala vládu, aby urýchlila prerokovanie zákona proti všetkým formám „sexistického a sexuálneho násilia“.
Tento zákon vychádza zo 140 odporúčaní organizácií na ochranu práv žien vrátane návrhov na lepšie školenie polície a sudcov v takýchto prípadoch.