Francúzsky minister: Symbolické miesta budú po útoku neustále strážené

Paríž 26. septembra (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v piatok oznámil, že určité miesta v krajine budú lepšie chránené. Vyjadril sa tak po útoku sekáčom na mäso neďaleko bývalého sídla redakcie satirického týždenníka Charlie Hebdo v Paríži, kde bolo v roku 2015 zabitých 12 ľudí. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Dnes som dal príkaz, aby všetky symbolické miesta, kde sa odohrali útoky, napríklad obchod s kóšer potravinami Hyper Cacher alebo koncertná sála Bataclan..., boli teraz neustále strážené," uviedol Darmanin.



Zvlášť chránené budú synagógy v období blížiacich sa židovských sviatkov ako Jom Kipur (Deň zmierenia).



"Stále sme vo vojne s islamistickým terorizmom," povedal Darmanin a zdôraznil, že vo Francúzsku pretrváva vysoké riziko teroristického útoku.



"Evidentne je to islamistický teroristický čin. O tom niet pochýb. Je to nový krvavý útok proti našej krajine, proti novinárom, proti tejto spoločnosti," vyhlásil pre stanicu France 2.



Mladý muž pobodal v piatok pred bývalou redakciou týždenníka Charlie Hebdo dvoch ľudí, muža a ženu, ktorí si vyšli von na ulicu pofajčiť. Obaja pracujú pre spoločnosť Premieres Lignes produkujúcu dokumentárne filmy. Ich životy nie sú v ohrození.



Po čine boli zatknutí dvaja podozriví. Hlavný podozrivý, ktorý útočil, prišiel do Francúzska pred troma rokmi ako neplnoletá osoba bez sprievodu dospelého, evidentne z Pakistanu. Jeho totožnosť sa však ešte overuje, napísala agentúra AP.



Produkčná spoločnosť Premieres Lignes pomohla pripraviť dokumentárny film o útokoch na redakciu Charlie Hebdo z januára 2015 s názvom "Tri dni hrôzy: Útok na Charlie Hebdo". Dokument, v ktorom svedkovia, policajti a pozostalí po obetiach hovoria o sérii teroristických útokov, vyrobili pre americkú vysielaciu spoločnosť HBO, britskú BBC a francúzsku televíznu spoločnosť France 2.



K piatkovému útoku došlo v čase, keď v Paríži prebieha súdny proces so 14 osobami obvinenými zo spoluúčasti na útoku na redakciu Charlie Hebdo v januári 2015, pri ktorom zahynulo 12 ľudí, a na následnom útoku na židovský obchod s potravinami. Týždenník sa následne presťahoval na iné miesto, jeho nová adresa je však utajená.