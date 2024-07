Francúzsky minister varuje pred hlasovaním za krajnú ľavicu

Paríž 1. júla (TASR) - Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire v pondelok vyzval voličov súčasnej prezidentskej väčšiny, aby v druhom kole predčasných parlamentných volieb nepodporili kandidátov krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI), informuje TASR.



V reakcii na vyhlásenia lídrov ľavice a prezidentského centristického bloku Spolu (ENS), ktorí navrhujú stiahnuť vlastných kandidátov v okrskoch, kde má iný kandidát lepšiu pozíciu na to, aby porazil kandidáta krajne pravicového Národného združenia (RN), Le Maire v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter uviedol, že bojuje proti RN, ale nebude hlasovať za LFI.



Vysvetlil, že LFI predstavuje "komunitarizmus, antisemitizmus, násilie". Vyjadril presvedčenie, že aj "LFI je nebezpečenstvo pre národ".



Apeloval na voličov vládnej strany, aby v prípade, že sa ich kandidát nedostal do druhého kola volieb, volili kandidáta zo sociálnodemokratického tábora.



Spresnil, že má na mysli Socialistickú stranu (PS), Komunistickú stranu (PCF) a zelených, ale v žiadnom prípade nie kandidátov strany LFI Jeana-Luca Mélenchona. Ide o strany, ktoré spolu s LFI vytvorili volebný blok Nový ľudový front (NFP).



Minister Le Maire priznal, že výsledok prvého kola volieb je "porážkou našej väčšiny, porážkou nášho tábora". Dodal, že Francúzsko zažíva okamih rozkladu "historických politických síl", čo ho podľa jeho slov "napĺňa veľkým smútkom".



Objasnil, že RN sa dostáva k moci zásluhou miliónov voličov, ktorí pritom "vedia, že RN je nebezpečenstvom pre náš národ" a "neposkytuje žiadnu z potrebných odpovedí na otázky našich spoluobčanov".



Napriek tomu podľa Le Maira reálne hrozí, že RN získa v druhom kole predčasných volieb v parlamente väčšinu. Preto treba v najbližších dňoch v kampani bojovať za to, aby sa tak nestalo, vyhlásil Le Maire.



Podľa francúzskeho volebného systému potrebuje kandidát získať v deň volieb nadpolovičnú väčšinu hlasov, ako aj podporu najmenej 25 percent registrovaných voličov vo volebnom obvode, aby bol zvolený hneď v prvom kole. V opačnom prípade dvaja najlepší kandidáti vo volebnom obvode, ako aj ďalší kandidáti, ktorí získali podporu aspoň 12,5 percenta registrovaných voličov, postupujú do druhého kola, v ktorom vyhráva kandidát s najväčším počtom hlasov.