< sekcia Zahraničie
Francúzsky minister avizuje tvrdú reakciu na nepokoje počas protestov
Retailleau vo štvrtok zaslal prefektom obežník, v ktorom nariadil plnú mobilizáciu polície.
Autor TASR
Paríž 5. septembra (TASR) - Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau nariadil polícii, aby postupovala „s maximálnou tvrdosťou“, ak by avizované protivládne protesty na budúci týždeň sprevádzali nepokoje alebo násilnosti. Uviedla to v piatok agentúra AFP, píše TASR.
Ľudia vo Francúzsku sú už niekoľko týždňov vystavení virálnej kampani, ktorá ich nabáda k celoštátnemu „ochromeniu krajiny“ v stredu 10. septembra. Bude to dva dni po parlamentnom hlasovaní o dôvere vláde premiéra Francoisa Bayroua.
Nespokojnosť obyvateľstva vo Francúzsku rastie pre patovú situáciu v politike, vysoké životné náklady a kriminalitu. Ak Bayrouova vláda - podľa očakávania - v pondelok hlasovanie o dôvere prehrá, bude to ďalší úder pre prezidenta Emmanuela Macrona - okrem iného aj pre to, že Bayrou je od roku 2017 jeho už v poradí šiestym premiérom, doplnila AFP.
Niektorí Francúzi plánujúci účasť na protestoch uviedli, že sú frustrovaní z vládnych politík - vrátane návrhu na zrušenie dvoch štátnych sviatkov - a chcú mať väčší vplyv na rozhodovanie.
„Dane pre bohatých sa nikdy neodhlasujú, zatiaľ čo od nás sa žiada, aby sme si uťahovali opasky,“ povedala 35-ročná Chloe Souskeová z obce Monterfil na severozápade krajiny.
Podľa Benjamina Balla (41) z predmestia Paríža - Argenteuil - sa otvorila priepasť medzi politickou elitou a obyvateľmi, „pričom elity pracujú pre miliardárov“.
Plánované protesty podporujú krajne ľavicové skupiny a niektoré odbory. Organizátori uvádzajú ako možné taktiky nielen demonštrácie, ale aj prejavy občianskej neposlušnosti, blokovanie železničných staníc či ropných rafinérií.
Spravodajské služby varovali, že vzhľadom na decentralizovaný charakter týchto akcií sú rozsah a dôsledky protestov ťažko predvídateľné, preto sa bezpečnostné zložky pripravujú na rôzne scenáre.
Retailleau vo štvrtok zaslal prefektom obežník, v ktorom nariadil plnú mobilizáciu polície. Zdôraznil, že nebude tolerované poškodenie verejných ani významných budov a nabádal chrániť aj školy a univerzity.
Okrem protestov avizovaných na 10. septembra odborári plánujú svoje protesty proti „hororovému rozpočtu“ na 18. septembra.
Ľudia vo Francúzsku sú už niekoľko týždňov vystavení virálnej kampani, ktorá ich nabáda k celoštátnemu „ochromeniu krajiny“ v stredu 10. septembra. Bude to dva dni po parlamentnom hlasovaní o dôvere vláde premiéra Francoisa Bayroua.
Nespokojnosť obyvateľstva vo Francúzsku rastie pre patovú situáciu v politike, vysoké životné náklady a kriminalitu. Ak Bayrouova vláda - podľa očakávania - v pondelok hlasovanie o dôvere prehrá, bude to ďalší úder pre prezidenta Emmanuela Macrona - okrem iného aj pre to, že Bayrou je od roku 2017 jeho už v poradí šiestym premiérom, doplnila AFP.
Niektorí Francúzi plánujúci účasť na protestoch uviedli, že sú frustrovaní z vládnych politík - vrátane návrhu na zrušenie dvoch štátnych sviatkov - a chcú mať väčší vplyv na rozhodovanie.
„Dane pre bohatých sa nikdy neodhlasujú, zatiaľ čo od nás sa žiada, aby sme si uťahovali opasky,“ povedala 35-ročná Chloe Souskeová z obce Monterfil na severozápade krajiny.
Podľa Benjamina Balla (41) z predmestia Paríža - Argenteuil - sa otvorila priepasť medzi politickou elitou a obyvateľmi, „pričom elity pracujú pre miliardárov“.
Plánované protesty podporujú krajne ľavicové skupiny a niektoré odbory. Organizátori uvádzajú ako možné taktiky nielen demonštrácie, ale aj prejavy občianskej neposlušnosti, blokovanie železničných staníc či ropných rafinérií.
Spravodajské služby varovali, že vzhľadom na decentralizovaný charakter týchto akcií sú rozsah a dôsledky protestov ťažko predvídateľné, preto sa bezpečnostné zložky pripravujú na rôzne scenáre.
Retailleau vo štvrtok zaslal prefektom obežník, v ktorom nariadil plnú mobilizáciu polície. Zdôraznil, že nebude tolerované poškodenie verejných ani významných budov a nabádal chrániť aj školy a univerzity.
Okrem protestov avizovaných na 10. septembra odborári plánujú svoje protesty proti „hororovému rozpočtu“ na 18. septembra.