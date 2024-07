Francúzsky minister vnútra po otváracom ceremoniáli: Dokázali sme to

Paríž 27. júla (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin pochválil bezpečnostné zložky za hladký priebeh otváracieho ceremoniálu OH v Paríži. V priebehu piatkového večera neboli vo francúzskej metropole hlásené žiadne významnejšie incidenty.



Na bezpečný priebeh oficiálneho štartu olympiády dohliadalo 45.000 policajtov a 10.000 vojakov. Mnohé parížske ulice boli zablokované, pre chodcov a vozidlá uzavreli všetky mosty cez rieku Seina. "Dokázali sme to. Po štyroch rokoch intenzívnej práce na príprave najväčšieho športového podujatia na svete sme nikdy neboli viac hrdí na naše bezpečnostné zložky," napísal Darmanin na sociálnej sieti X.



Francúzi tento týždeň niekoľkokrát posilnili bezpečnosť po viacerých incidentoch. Pár hodín pred otváracím ceremoniálom zasiahli železničnú dopravu v krajine podpaľačské útoky, ktoré ovplyvnili cestovné plány tisícov ľudí. Úrady v stredu zadržali 40-ročného Rusa pre podozrenie z pokusu o destabilizáciu OH 2024, v jeho byte našli materiály svedčiace o tom, že mal v úmysle vyvolať nepriateľské akcie na území krajiny. Informácie priniesla agentúra AP.