Beaune vyzýva EK na právne kroky voči Poľsku v súvislosti s LGBT+

Paríž 15. marca (TASR) - Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune vyzýva Európsku komisiu, aby podnikla právne kroky voči Poľsku v súvislosti s tzv. zónami bez ideológie LGBT+, ktoré boli vyhlásené v mnohých obciach a mestách tejto krajiny.



Beaune v pondelok na sociálnej sieti Twitter pripomenul, že Európsky parlament prijal vo štvrtok 11. marca nelegislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého vyhlásil celú Európsku úniu za zónu slobody pre LGBTIQ osoby. "Musíme však ísť nad rámec slov," napísal francúzsky minister.



Beaune v rozhovore pre francúzsky LGBTQ časopis Tetu, ktorý bol zverejnený v nedeľu večer, uviedol, že je potrebné použiť všetky nástroje na sankcionovanie správania, ktoré je v "rozpore s našimi hodnotami a pravidlami".



Poľské úrady Beauna minulý týždeň počas jeho oficiálnej návštevy Poľska odrádzali od návštev "zón bez LGBT", píše Politico. Beaune v piatok (12. marca) uviedol, že predstavitelia poľskej vlády hrozili zrušením naplánovaných stretnutí, pokiaľ by sa riadil svojím pôvodným plánom a navštívil by jednu z takýchto zón v meste Krašnik.



Beaune, ktorý sa vlani v decembri verejne prihlásil k svojej homosexualite, v rozhovore pre Tetu povedal, že by zónu bez LGBT chcel navštíviť "do konca roka".