Francúzsky minister zdravotníctva Véran dostal covid

Paríž 13. januára (TASR) - Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Oznámil to vo štvrtok popoludní na Twitteri.



"Práve som mal pozitívny test na covid. V dôsledku toho idem do karantény a svoje povinnosti budem vykonávať na diaľku," napísal.



Ako upozorňuje Radio France Internationale, Véran dostal covid v čase, keď vo Francúzsku zaznamenávajú najvyššie počty nových prípadov nákazy od začiatku pandémie.



Hovorkyňa francúzskeho ministerstva zdravotníctva pre agentúru AFP uviedla, že Véran má mierne príznaky ochorenia. Očkovaný bol trikrát. Spresnila, že Véran bude pracovať z privátnej časti budovy ministerstva.



Ešte pred Vianocami hlásili vo Francúzsku okolo 70.000 nových prípadov denne. V dôsledku šírenia koronavírusového variantu omikron tam však v posledných dňoch zaznamenávajú viac než 360.000 nakazených denne.



Viac než 87 percent nových prípadov nákazy vo Francúzsku je spôsobených variantom omikron, uvádza stránka Covidtracker.fr.



Vo štvrtok zároveň vstúpili do štrajku podľa odborov približne tri štvrtiny učiteľov. Protesty sa konali v uliciach viacerých miest. Učitelia sa sťažujú na časté zmeny protipandemických opatrení a žiadajú pre seba väčšiu ochranu pred nákazou na školách. Rastúci počet prípadov nákazy totiž vyvolal tlak na testovacie kapacity. Rady sa po Novom roku tvorili aj pred lekárňami, kde si ľudia chceli kúpiť antigénové testy. Vláda na to zareagovala uvoľnením pravidiel pre testovanie žiakov.