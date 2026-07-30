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PRE PÁR LAJKOV: Mladík zaplatí za olizovanie slamky stovky eur
K incidentu došlo v marci v nákupnom centre a video 19-ročného Didiera Gasparda Owena Maximiliena sa rýchlo šírilo na sociálnych sieťach.
Autor TASR
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Singapur/Paríž 30. júla (TASR) - Francúzsky študent sa vo štvrtok v Singapure priznal k narušeniu verejného poriadku, keď nakrútil video, v ktorom olizuje slamku z automatu na pomarančový džús a následne ju vráti späť. Za tento čin dostal pokutu 600 singapurských dolárov (v prepočte 408 eur), informuje TASR podľa agentúry AP.
K incidentu došlo v marci v nákupnom centre a video 19-ročného Didiera Gasparda Owena Maximiliena sa rýchlo šírilo na sociálnych sieťach. Singapurský súd ho obvinil nasledujúci mesiac.
Pri rozhodovaní o treste podľa AP súd zohľadnil aj obvinenie z výtržníctva. Po zvážení poľahčujúcich okolností mladíkovi uložil pokutu a nedal mu žiadny trest povinných prác.
Obvinenie z rušenia verejného poriadku sa v Singapure trestá až tromi mesiacmi väzenia, píše AP. Prokurátori však požadovali len maximálnu pokutu vo výške 2000 singapurských dolárov (1360 eur) s odôvodnením, že tento zinscenovaný čin bol určený pre sociálne siete a mohol podkopať dôveru v hygienu bežne používaného automatu.
Poukázali na to, že Maximilien slamku opätovne vybral, nikto iný ju nepoužil a neexistujú dôkazy o tom, že by niekomu vznikla ujma. Zohľadnili tiež jeho nízky vek a to, že sa k činu hneď priznal.
Maximilien v Singapure študuje. O tom, či si bude môcť ponechať študentské povolenie na pobyt, rozhodnú podľa prokuratúry imigračné úrady po zvážení všetkých relevantných okolností.
Jeho obhajca Kalidass Murugayan uviedol, že mladík žije v Singapure bez podpory rodiny a svoje konanie úprimne ľutuje. Video bolo údajne len kúskom pre sociálne siete a že kontaminovanú slamku Maximilien neskôr vybral a použil ju na svoj nápoj. „Úprimne ľutuje všetky problémy, ktoré týmto spôsobil,“ vyhlásil advokát. Maximilien opustil súd bez toho, aby poskytol novinárom vyjadrenie.
Spoločnosť IJooz, ktorá automat na džúsy prevádzkuje, podala v súvislosti s týmto činom oznámenie na políciu. Zariadenie zároveň vydezinfikovala a vymenila v ňom všetkých 500 slamiek. Prisľúbila tiež, že svoje automaty vylepší a zavedie napríklad individuálne balené slamky a priehradky, ktoré sa odomknú až po dokončení nákupu.
K incidentu došlo v marci v nákupnom centre a video 19-ročného Didiera Gasparda Owena Maximiliena sa rýchlo šírilo na sociálnych sieťach. Singapurský súd ho obvinil nasledujúci mesiac.
Pri rozhodovaní o treste podľa AP súd zohľadnil aj obvinenie z výtržníctva. Po zvážení poľahčujúcich okolností mladíkovi uložil pokutu a nedal mu žiadny trest povinných prác.
Obvinenie z rušenia verejného poriadku sa v Singapure trestá až tromi mesiacmi väzenia, píše AP. Prokurátori však požadovali len maximálnu pokutu vo výške 2000 singapurských dolárov (1360 eur) s odôvodnením, že tento zinscenovaný čin bol určený pre sociálne siete a mohol podkopať dôveru v hygienu bežne používaného automatu.
Poukázali na to, že Maximilien slamku opätovne vybral, nikto iný ju nepoužil a neexistujú dôkazy o tom, že by niekomu vznikla ujma. Zohľadnili tiež jeho nízky vek a to, že sa k činu hneď priznal.
Maximilien v Singapure študuje. O tom, či si bude môcť ponechať študentské povolenie na pobyt, rozhodnú podľa prokuratúry imigračné úrady po zvážení všetkých relevantných okolností.
Jeho obhajca Kalidass Murugayan uviedol, že mladík žije v Singapure bez podpory rodiny a svoje konanie úprimne ľutuje. Video bolo údajne len kúskom pre sociálne siete a že kontaminovanú slamku Maximilien neskôr vybral a použil ju na svoj nápoj. „Úprimne ľutuje všetky problémy, ktoré týmto spôsobil,“ vyhlásil advokát. Maximilien opustil súd bez toho, aby poskytol novinárom vyjadrenie.
Spoločnosť IJooz, ktorá automat na džúsy prevádzkuje, podala v súvislosti s týmto činom oznámenie na políciu. Zariadenie zároveň vydezinfikovala a vymenila v ňom všetkých 500 slamiek. Prisľúbila tiež, že svoje automaty vylepší a zavedie napríklad individuálne balené slamky a priehradky, ktoré sa odomknú až po dokončení nákupu.
French student pleads guilty and is fined for a straw-licking stunt in Singapore https://t.co/G20WeZRUba pic.twitter.com/BR7OnurZL2— New York Post (@nypost) July 30, 2026