Francúzsky najvyšší súd zrušil vydanie mafiánskeho vraha do Talianska

Paríž 16. januára (TASR) - Francúzsky najvyšší súd vyhlásil v utorok za neplatné rozhodnutie nižšieho súd o vydaní usvedčeného mafiánskeho zabijaka Edgarda Greca do Talianska. Greco je na úteku od roku 2006. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Odvolací súd v Lyone vlani v apríli potvrdil vydanie Greca do Talianska. Rozhodnutie bolo však na základe odvolania posunuté najvyššiemu odvolaciemu súdu (kasačnému súdu). Ten rozhodol, že pre procesnú chybu, ktorá nastala na odvolacom súde v Lyone, by sa malo Grecovo vydanie znovu prerokovať vo Francúzsku.



Taliansko žiada vydanie 63-ročného Greca, aby si odpykal svoj doživotný trest za to, že v roku 1991 dobil v Kalábrii páčidlom na smrť dvoch svojich mafiánskych rivalov.



Je tiež podozrivý z členstva v mafiánskej organizácii 'Ndrangheta, ktorá pôsobí v talianskom regióne Kalábria. Z Talianska ušiel po svojom odsúdení v roku 2006. Na úteku bol do februára 2023, keď ho zadržala francúzska polícia. Vyšetrovatelia zistili, že usvedčený vrah pracoval ako kuchár v talianskej pizzerii v meste Saint-Étienne v strednom Francúzsku.



Greco mal novú totožnosť a vzal si meno Paolo Dimitrio. Svojou novou identitou si bol natoľko istý, že v lete v roku 2021 dokonca spolupracoval s istými francúzskymi novinami, v ktorých sa chválil receptami svojej reštaurácie, píše Reuters. Taliansko po jeho zadržaní požiadalo o jeho vydanie.