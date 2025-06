Francúzsky parlament podporil posmrtné povýšenie Dreyfusa na generála

Paríž 3. júna (TASR) - Dolná komora francúzskeho parlamentu v pondelok odobrila posmrtné povýšenie kapitána francúzskej armády Alfreda Dreyfusa, ktorý bol nespravodlivo odsúdený za vlastizradu v roku 1894, do hodnosti brigádneho generála. Toto gesto je vnímané ako napravenie historickej krivdy a zároveň symbolický krok v boji proti antisemitizmu v súčasnom Francúzsku, uviedla v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Národné zhromaždenie túto iniciatívu podporilo drvivou väčšinou hlasov prítomných poslancov. Ako uviedla televízia BFM, na hlasovaní sa nezúčastnila drvivá väčšina frakcie MoDem - odôvodnili to argumentom, že toto hlasovanie by mohlo byť „zneužité“ krajne ľavicovým hnutím Nepoddajné Francúzsko (LFI) a krajne pravicovým Národným združením (RN).



Dreyfusovo povýšenie sa stane oficiálnym, keď ho schváli horná komora francúzskeho parlamentu – Senát. Dátum tohto hlasovania zatiaľ nebol určený.



Alfred Dreyfus (1859–1935) bol dôstojník francúzskej armády židovského pôvodu. V roku 1894 bol falošne obvinený a odsúdený za špionáž pre Nemecko - šlo pritom o jeden z najväčších justičných omylov v dejinách Francúzska.



Jeho odsúdenie bolo výrazne ovplyvnené antisemitizmom, čo vyvolalo medzinárodný škandál známy ako Dreyfusova aféra. Vo Francúzsku tento prípad vyvolal hlboký rozkol v spoločnosti. Medzi tými, ktorí verili v jeho nevinu, bol aj spisovateľ Émile Zola - publikoval známy otvorený list „J’accuse“, kde obvinil vládu z antisemitizmu a nezákonného uväznenia. Dreyfus bol rehabilitovaný v roku 1906.



Francúzske médiá v utorok vo svojich komentároch prízvukujú, že návrh na Dreyfusovo povýšenie je aj silným odkazom smerom k súčasným formám antisemitizmu - Francúzsko totiž v posledných rokoch zaznamenalo nárast antisemitských incidentov - posledná vlna sa odohrala v noci na sobotu v Paríži a jej terčom bol pamätník obetiam holokaustu, tri synagógy a židovská reštaurácia.



Snaha o spravodlivosť voči Dreyfusovi je súčasne aj pripomenutím, že demokratické inštitúcie majú zodpovednosť naprávať nielen aktuálne krivdy, ale aj tie historické, konštatoval web lopinion.fr.