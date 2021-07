Francúzsky parlament schválil povinné očkovanie zdravotníkov

Paríž 26. júla (TASR) - Francúzsky parlament definitívne schválil v pondelok skoro ráno zákon, ktorý bude žiadať od ľudí špeciálne očkovacie preukazy pri vstupe do všetkých reštaurácií a pri cestovaní v rámci krajiny. Legislatíva zároveň všetkým zdravotníckym pracovníkom nariaďuje povinné očkovanie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Obe opatrenia vyvolali v krajine protesty a politické napätie.



Prezident Emmanuel Macron a jeho vláda tvrdia, že opatrenia sú nutné na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva a nemocníc, pretože nákaza znova silnie, a takto sa dá vyhnúť novým lockdownom.



Schválený zákon vyžaduje od všetkých pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, aby sa do 15. septembra začali očkovať, inak im hrozí dočasné prepustenie.



Legislatíva tiež vyžaduje "zdravotný pas" pri vstupe do všetkých reštaurácií, vlakov, lietadiel a na niektoré ďalšie verejné miesta. Najprv sa nariadenie bude týkať len všetkých dospelých, ale od 30. septembra sa bude vzťahovať na každého vo veku 12 rokov a viac.



Občan takýto zdravotný pas získa, len keď predloží dôkaz, že je úplne zaočkovaný, aktuálne negatívne testovaný alebo nedávno prekonal nákazu koronavírusom. Platiť bude papierový aj digitálny doklad. Nový zákon takisto stanovuje, že vláda svojím nariadením určí, ako sa bude pristupovať k dokladom o zaočkovaní z iných krajín.



Návrh zákona bol predložený len pred šiestimi dňami. Zákonodarcovia na ňom pracovali počas noci a cez víkend, aby dosiahli kompromisnú verziu. Senát ju schválil v nedeľu neskoro večer a Národné zhromaždenie (druhá komora parlamentu) po nedeľnej polnoci. Tieto pravidlá môžu uplatňované do 15. novembra - v závislosti od epidemiologickej situácie.



Macron v príhovore apeloval na národnú jednotu a vyzýval ľudí na hromadné očkovanie, ktoré pomôže v boji proti novej vlne koronavírusu. Prezident takisto kritizoval ľudí, ktorí podnecujú nálady proti očkovaniu a protesty, píše AP.



V sobotu protestovalo proti špeciálnym covid pasom do reštaurácií a proti povinnému očkovaniu zdravotníkov približne 160.000 ľudí po celom Francúzsku. Mnohí pochodujúci skandovali "Slobodu!" a vyhlasovali, že vláda im nemôže prikazovať, čo majú robiť.



Macron kritizoval "ľudí, ktorí iracionálne, niekedy cynicky, manipulatívne mobilizujú" ostatných proti očkovaniu. Medzi organizátormi týchto protestov boli krajne pravicoví politici a extrémisticky zmýšľajúci členovia francúzskeho hnutia tzv. žltých viest, ktorí využívajú hnev ľudí proti Macronovej vláde.



Vo Francúzsku zomrelo s koronavírusom celkovo vyše 111.000 ľudí a krajina teraz denne zaznamenáva približne 20.000 nových prípadov nákazy - v porovnaní s iba niekoľkými tisíckami zo začiatku tohto mesiaca.