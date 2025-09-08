< sekcia Zahraničie
Francúzsky parlament vyslovil nedôveru vláde premiéra Bayroua
Vláda získala podporu 194 poslancov, 364 hlasovalo proti, čo znamená pád štvrtého francúzskeho premiéra za posledné dva roky.
Paríž 8. septembra (TASR) - Francúzska vládna koalícia vedená premiérom Francoisom Bayrouom v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.
Vláda získala podporu 194 poslancov, 364 hlasovalo proti, čo znamená pád štvrtého francúzskeho premiéra za posledné dva roky. „V súlade s článkom 50 ústavy musí premiér predložiť demisiu svojej vlády,“ oznámila po hlasovaní predsedníčka Národného zhromaždenia Yaël Braunová-Pivetová. Kancelária premiéra avizovala, že Bayrou odovzdá rezignáciu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi v utorok ráno.
„Máte moc zvrhnúť vládu, ale nemáte moc vymazať realitu. Realita zostane neúprosná, výdavky budú naďalej rásť a už aj tak neznesiteľné bremeno dlhu sa stane ešte ťažším a nákladnejším,“ varoval parlament pred hlasovaním Bayrou.
Francúzsky premiér chcel vyvolaním hlasovania o dôvere vlády získať podporu pre škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdil, že poslancov žiada, aby „potvrdili rozsah úsilia“, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky rozpočtu o 43,8 miliárd eur. Návrh počítal napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu.
Hlasovanie proti návrhu o vyslovenie dôvery vopred avizovala Socialistická strana (PS), zelení, komunisti, krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) i krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej.
Bayrou je predsedom centristického Demokratického hnutia (MoDem) a menšinovú vládu viedol od decembra po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby. V júli vláda ustála hlasovanie o nedôvere iniciované socialistami.
