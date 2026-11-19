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Francúzsky policajt dostal za zastrelenie muža osem rokov väzenia
Súd Guilbertovi zároveň doživotne zakázal pracovať v polícii a na 15 rokov mu zakázal nosiť zbraň.
Autor TASR
Paríž 19. novembra (TASR) - Francúzsky odvolací súd poslal na osem rokov do väzenia policajta za vraždu muža, ktorého v roku 2020 zastrelil počas dopravnej kontroly, keď sa obeť pokúšala odísť autom. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.
Súd v stredu neskoro večer rozhodol, že 35-ročný Gilles Guilbert nekonal v nevyhnutnej sebaobrane, keď 17. októbra 2020 počas nočnej dopravnej kontroly v parížskom regióne z bezprostrednej blízkosti vystrelil na 28-ročného Olivia Gomesa, ktorý sa pokúšal s autom odísť.
Súd Guilbertovi zároveň doživotne zakázal pracovať v polícii a na 15 rokov mu zakázal nosiť zbraň.
Obhajoba tvrdila, že Guilbert a jeho dvaja kolegovia prenasledovali Gomesa 20 minút až k jeho domu v meste Poissy pre prekročenie rýchlosti, čo však vyvrátili záznamy z bezpečnostných kamier. Guilbert následne vystúpil z policajného auta a namieril zbraň na Gomesa, ktorý opäť naštartoval vozidlo. Policajt na otca troch detí trikrát vystrelil a smrteľne ho zranil.
Súd nižšej inštancie v marci vymeral Guilbertovi desaťročný trest odňatia slobody. „Je to úľava. Po dlhých rokoch boja a snaženia sa, ktoré sprevádzalo veľa pochybností, si konečne môžeme vydýchnuť a oplakať našu stratu,“ uviedol v reakcii na verdikt mladší brat obete Leonel Gomes. Jeden z právnikov zastupujúcich rodinu, Damien Vinet, označil verdikt za „historický“.
Odsudzujúce rozsudky v prípadoch policajnej brutality sú vo Francúzsku zriedkavé, konštatuje AFP. Pred súd sa má postaviť aj ďalší francúzsky policajt v súvislosti so smrteľným postrelením 17-ročného Nahela Merzouka z bezprostrednej blízkosti v júni 2023 na predmestí Paríža.
Aktivisti a ľudskoprávne organizácie obviňujú francúzsku políciu zo systémového rasizmu a brutality, zatiaľ čo úrady a policajné odbory tvrdia, že násilnosti sa týkajú len ojedinelých prípadov. Podľa vlaňajšej správy úradu francúzskeho ombudsmana je u mladých mužov, ktorí sú vnímaní ako Arabi, černosi alebo pochádzajúci zo severnej Afriky, štyrikrát vyššia pravdepodobnosť policajnej kontroly než u zvyšku populácie.
Súd v stredu neskoro večer rozhodol, že 35-ročný Gilles Guilbert nekonal v nevyhnutnej sebaobrane, keď 17. októbra 2020 počas nočnej dopravnej kontroly v parížskom regióne z bezprostrednej blízkosti vystrelil na 28-ročného Olivia Gomesa, ktorý sa pokúšal s autom odísť.
Súd Guilbertovi zároveň doživotne zakázal pracovať v polícii a na 15 rokov mu zakázal nosiť zbraň.
Obhajoba tvrdila, že Guilbert a jeho dvaja kolegovia prenasledovali Gomesa 20 minút až k jeho domu v meste Poissy pre prekročenie rýchlosti, čo však vyvrátili záznamy z bezpečnostných kamier. Guilbert následne vystúpil z policajného auta a namieril zbraň na Gomesa, ktorý opäť naštartoval vozidlo. Policajt na otca troch detí trikrát vystrelil a smrteľne ho zranil.
Súd nižšej inštancie v marci vymeral Guilbertovi desaťročný trest odňatia slobody. „Je to úľava. Po dlhých rokoch boja a snaženia sa, ktoré sprevádzalo veľa pochybností, si konečne môžeme vydýchnuť a oplakať našu stratu,“ uviedol v reakcii na verdikt mladší brat obete Leonel Gomes. Jeden z právnikov zastupujúcich rodinu, Damien Vinet, označil verdikt za „historický“.
Odsudzujúce rozsudky v prípadoch policajnej brutality sú vo Francúzsku zriedkavé, konštatuje AFP. Pred súd sa má postaviť aj ďalší francúzsky policajt v súvislosti so smrteľným postrelením 17-ročného Nahela Merzouka z bezprostrednej blízkosti v júni 2023 na predmestí Paríža.
Aktivisti a ľudskoprávne organizácie obviňujú francúzsku políciu zo systémového rasizmu a brutality, zatiaľ čo úrady a policajné odbory tvrdia, že násilnosti sa týkajú len ojedinelých prípadov. Podľa vlaňajšej správy úradu francúzskeho ombudsmana je u mladých mužov, ktorí sú vnímaní ako Arabi, černosi alebo pochádzajúci zo severnej Afriky, štyrikrát vyššia pravdepodobnosť policajnej kontroly než u zvyšku populácie.