Francúzsky policajt utrpel zranenia pri výbuchu pred synagógou

Montpellier 24. augusta (TASR) - Plamene zasiahli v sobotu dve autá pred synagógou v prímorskej obci La Grande-Motte na juhu Francúzska. Nastal výbuch a jeden policajt utrpel zranenia, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.



V jednom z vozidiel vybuchla plynová fľaša. Požiar zasiahol aj dvoje z dverí synagógy, nie je však známe, či sa tak stalo pred alebo po výbuchu, píše DPA.



Hovorca žandárov uviedol, že zranenia utrpel jeden policajt. Bližšie podrobnosti o motíve či okolnostiach útoku neposkytol.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin na sociálnej sieti X písal o pokuse o podpaľačský útok, ktorý označil za "očividný trestný čin", a vyjadril podporu židovskej obci. Na žiadosť prezidenta krajiny Emmanuela Macrona boli podľa Darmanina mobilizované všetky prostriedky s cieľom nájsť páchateľa. Na miesto vycestoval on (Darmanin) i francúzsky premiér Gabriel Attal.



Minister Darmanin v auguste uviedol, že francúzska vláda v prvej polovici tohto roka zaznamenala 887 antisemitských činov, píše AFP. Je to takmer trikrát viac než za to isté obdobie roka 2023.



La Grande-Motte sa nachádza približne 25 kilometrov východne od mesta Montpellier. Má približne 8500 obyvateľov a je vyhľadávaným prímorským rezortom, píše AFP. Každoročne túto obec navštívi viac než 100.000 turistov.