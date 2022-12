Francúzsky popierač holokaustu odmietol svoje vydanie zo Škótska

Edinburgh 9. decembra (TASR) - Francúz Vincent Reynouard vo štvrtok pred súdom v škótskom Edinburghu nesúhlasil so svojím vydaním zo Škótska do Francúzska, kde bol viacnásobne usvedčený z popierania holokaustu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Reynouarda zatkli v novembri v škótskej obci Anstruther, kde žil údajne pod falošným menom. Po tomto mužovi pátrajú francúzske úrady, ktoré majú na starosti boj proti zločinom proti ľudskosti (OCLCH). Súd v Edinburghu začal vo štvrtok konanie o jeho vydaní.



Popieranie holokaustu je vo Francúzsku od roku 1990 trestný čin a Reynouard bol zaň viacnásobne usvedčený, píše AFP.



V roku 1991 ho ešte ako študenta uznali za vinného za šírenie revizionistickej literatúry. V roku 2001 bol zbavený miesta učiteľa matematiky za tlač a distribúciu materiálov popierajúcich holokaust. V roku 2007 bol odsúdený na jeden rok odňatia slobody a pokutu za popieranie holokaustu. Ďalšie tresty odňatia slobody dostal v rokoch 2020 a 2021.



Sudca v Edinburghu súhlasil, že toto pojednávanie bude pokračovať do 12. januára. Hlavné pojednávanie o Reynouardovom vydaní sa má začať vo februári, dodáva AFP.