Francúzsky poslanec chce deportovať cudzincov na súostrovie

Paríž 9. apríla (TASR) — Popredný predstaviteľ francúzskej stredopravicovej strany Republikáni (LR) vyvolal vo Francúzsku v utorok rozruch návrhom, aby „nebezpeční“ cudzinci, ktorí odmietajú opustiť krajinu, boli deportovaní na odľahlé súostrovie Saint Pierre a Miquelone ležiace v severnom Atlantiku pri východnom pobreží Kanady. Informovala o tom agentúra AFP.



„Navrhujem, aby boli nebezpeční cudzinci, ktorých vyzvali na opustenie územia Francúzska, zatvorení v záchytnom stredisku na Saint Pierre a Miquelone,“ povedal predseda poslaneckého klubu Republikánov Laurent Wauquiez pre pravicový web JDnews.



Podľa neho by takéto osoby mali na výber: buď pôjdu na toto súostrovie, alebo sa vrátia domov.



Súostrovie Saint Pierre a Miquelon pozostáva z ôsmich malých ostrovov, ktoré sa nachádzajú neďaleko kanadského ostrova Newfoundland; žije tam necelých 6000 obyvateľov.



Wauquiez, ktorý súperí o post predsedu LR s ministrom vnútra Brunom Retailleauom, dúfa, že klíma na ostrovoch bude mať „odstrašujúci účinok“.



„Priemerná ročná teplota je päť stupňov (Celzia), 146 dní tam prší a sneží. Myslím si, že dosť rýchlo to každého prinúti zamyslieť sa," povedal pre televíznu stanicu CNews.



Podľa francúzskych zákonov môže prefekt nariadiť cudzincovi, ktorý nemá povolenie na pobyt alebo je považovaný za hrozbu pre verejný poriadok, aby opustil krajinu. V súčasnosti majú takéto osoby 30 dní na to, aby odišli samé, alebo sú zadržané maximálne na 60 dní a francúzske úrady zabezpečia ich deportáciu.



Francúzsky minister pre zámorské územia Manuel Valls Wauquiezovu myšlienku odmietol. Takéto metódy podľa neho používali kolonizátori nie zvolení zákonodarcovia a časy, keď Francúzsko posielalo väzňov do trestaneckej kolónie Cayenne, skončili v roku 1953 a tak by malo zostať.



Vodca socialistov v parlamente Boris Vallaud označil Wauquiezov návrh na vytvorenie akéhosi „Guantánama v mori“ za „hanebný“ a „hlúpy“.



Nesúhlasí s ním dokonca ani líderka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová. „Miesto ľudí, ktorí sú povinní opustiť francúzske územie, je v ich vlasti, určite nie na francúzskom území,“ povedala trojnásobná neúspešná prezidentská kandidátka, ktorú minulý týždeň odsúdili na štyri roky za spreneveru a zakázali jej päť rokov kandidovať na volenú funkciu.