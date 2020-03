Francúzsky premiér a ministri zdravotníctva čelia trestným oznámeniam

Paríž/Štrasburg 26. marca (TASR) – Špeciálne upraveným vysokorýchlostným vlakom triedy TGV evakuovali dnes z francúzskeho Štrasburgu 20 pacientov nakazených novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2.



Chorých z Alsaska rozdelia do nemocníc v mestách Le Mans, Angers, Nantes a La Roche-sur-Yon, ktoré ležia v kraji Pays de la Loire a kde je zatiaľ menej nakazených.



V každom z upravených vagónov sa budú prevážať štyria pacienti sprevádzaní lekárskymi tímami, ktoré pozostávajú z anestéziológa, internistu, jedného zdravotníka so špecializáciou na anestéziu a reanimáciu a troch zdravotných sestier. Tieto lekárske tímy vyslali univerzitná nemocnica z Nantes a nemocnice z regiónu Ile-de-France.



V snahe zmierniť nápor na nemocnice v tomto regióne sa v uplynulých dňoch uskutočnili letecké transporty chorých, a to nielen v rámci Francúzska, ale aj do nemocníc v Nemecku a vo Švajčiarsku.



Nemocnice v regióne Grand Est, ktorého je Štrasburg hlavným mestom, zápasia aj s nedostatkom technického vybavenia a ochranných pomôcok. Problémy spôsobuje aj rastúci počet zdravotníkov, ktorí sa nakazili novým koronavírusom.



Situácia v nemocniciach v najviac postihnutých regiónoch je dramatická. Ministerstvo vnútra dnes vyzvalo dobrovoľníkov z radov zdravotníkov z iných regiónov, aby prišli svojim kolegom na pomoc.



V súvislosti so situáciou v zdravotníctve sa objavili vo Francúzske aj prvé trestné oznámenia. Jedno z nich na premiéra Édouarda Philippa a bývalú ministerku zdravotníctva Agnes Buzynovú podala skupina 600 lekárov a zdravotníkov vystupujúca pod názvom C19.



Oboch politikov uvedení lekári obvinili zo zodpovednosti za to, že Francúzsko nebolo dostatočne pripravené na pandémiu, a to v situácii, keď si museli byť vedomí rizík nadchádzajúcej krízy. Ich sťažnosť svojimi podpismi pod petíciu na internete podporilo už vyše 200 000 ľudí.



V petícii sa píše, že "podľa lekárov si vláda bola vedomá nebezpečenstiev epidémie, ale nekonala dostatočne skoro ani neprijala správne opatrenia vrátane naskladnenia masiek a vykonávania systematických testov, ktoré by umožnili izolovať bezpríznakových prenášačov vírusu schopných infikovať niekoľko ľudí".



Od pondelka bolo podaných aj päť ďalších trestných oznámení: okrem už spomínanej dvojice politikov aj na súčasného ministra zdravotníctva Oliviera Vérana. Sťažovatelia ich obviňujú z "ohrozenia života" alebo "zabitia".



Všetky oznámenia boli adresované Súdnemu dvoru Francúzskej republiky - jedinému orgánu, ktorý má právomoc súdiť ministrov za činy spáchané počas výkonu funkcie.