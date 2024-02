Francúzsky premiér Attal podnikol prvú návštevu Berlína vo funkcii

Berlín 6. februára (TASR) - Francúzsky premiér Gabriel Attal podnikol v pondelok prvú návštevu Berlína vo funkcii. V rozhovoroch sa zameral na horúce medzinárodné témy ako Ukrajina a na zlepšenie francúzsko-nemeckých vzťahov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Som presvedčený, že to, čo nás spája, je oveľa silnejšie než to, čo nás rozdeľuje," povedal.



Attal (34) je najmladším premiérom Francúzska a prvým, ktorý sa otvorene hlási k homosexualite. Večer ho s vojenskými poctami vo svojom úrade privítal nemecký kancelár Olaf Scholz.



Predtým Attal slúžil ako hovorca francúzskej vlády a minister školstva. Minulý mesiac ho francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval za nástupcu predchádzajúcej premiérky Élisabeth Bornovej.



Vojna na Ukrajine bola jednou z hlavných tém diskusie oboch vrcholných politikov.



Scholz pred druhým výročím ruskej invázie, ktorá rozvrátila bezpečnostný poriadok Európy, znova ostatných vyzval, aby nepoľavili vo vojenskej pomoci Kyjevu.



"Som za to, aby USA a Európa, všetky jej štáty, prispievali veľkou mierou k tomu, že plán ruskému prezidentovi nevyjde tak, ako čaká," dodal nemecký kancelár.



Scholz na minulotýždňovom summite EÚ v Bruseli apeloval na partnerov z Únie, aby poskytli Kyjevu ďalšiu vojenskú pomoc. Výzvu adresoval predovšetkým ekonomicky silným krajinám ako Taliansko, Španielsko a Francúzsko.



Attal povedal, že Francúzsko bude ďalej podporovať Ukrajinu - finančne aj technickými a vojenskými prostriedkami. Doplnil však, že dôležitá je tiež kvalita dodávaných zbraní. Podľa neho musia "spĺňať najvyššie potrebné normy, aby sa mohli Ukrajinci brániť".



Premiér Attal spomenul, že Francúzsko už dodalo Kyjevu riadené strely dlhého doletu Scalp. To je rozdiel oproti Scholzovi, ktorý odmieta poslať Ukrajine ešte silnejšie nemecké rakety Taurus. Pokiaľ však ide o množstvo zbraní, Nemecko je zďaleka najdôležitejším dodávateľom zbraní Ukrajine v EÚ a celkovo druhým najdôležitejším, po USA.



Vzťah Paríža a Berlína je už dlho vnímaný ako hnacia sila určujúca európsku politiku. Trenice medzi nimi sa začali objavovať v roku 2022 po odchode Angely Merkelovej z nemeckej politicky scény, hoci Macron a Scholz nedávno urobili kroky na zlepšenie spolupráce. Až v decembri, po dlhých vážnych nezhodách sa Nemecko a Francúzsko konečne dohodli na spoločnom návrhu reformy rozpočtových a dlhových pravidiel EÚ.



Koncom vlaňajška Francúzsko a Nemecko prekonali aj niekoľkomesačnú patovú situáciu ohľadne navrhovaných reforiem trhu EÚ s elektrinou.



Scholz a Attal na tému európskej bezpečnosti povedali, že v nich vyvolávajú optimizmus dva spoločné zbrojárske programy, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji: Future Combat Air System (FCAS) a Main Ground Combat System (MGCS).



Skratkou FCAS sa označuje vyvíjané bojové lietadlo novej generácie. Má nahradiť stíhačky Eurofighter, ale projekt zahŕňa tiež rad pridružených zbraní vrátane bezpilotných lietadiel. Fungovať by mal od roku 2040.



MGCS má nahradiť nemecké tanky Leopard a francúzske tanky Leclerc. Do prevádzky sa má dostať v priebehu nasledujúcich desiatich rokov.