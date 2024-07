Francúzsky premiér Attal ponúkne v reakcii na voľby svoju rezignáciu

Paríž 7. júla (TASR) — Francúzsky premiér Gabriel Attal v nedeľu večer v reakcii na výsledky predčasných volieb, v ktorých aliancia prezidenta Emmanuela Macrona Spolu (ENS) skončila zrejme na druhom mieste, oznámil, že v pondelok ponúkne hlave štátu svoju rezignáciu. Dodal však, že ak bude jeho rezignácia odmietnutá, je pripravený zostať vo funkcii, pokiaľ to bude potrebné. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Na odstúpenie Attala vyzval Jean-Luc Mélenchon, líder krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI). Tá je súčasťou ľavicovej aliancie Nový ľudový front (NFP), ktorá podľa prognóz získala najviac kresiel. Mélenchon zároveň vyzval Macrona, aby NFP poveril zostavením novej vlády.



„Naši občania jednoznačne odmietli najhorší možný scenár. Premiér (Gabriel Attal) musí odísť... Nový ľudový front je pripravený vládnuť,“ povedal Mélenchon, ktorý trikrát kandidoval na prezidenta.



Predseda Socialistickej strany (PS) Olivier Faure v reakcii na nečakané víťazstvo NFP uviedol, že ľavica bude mať „len jeden kompas — program Nového ľudového frontu". Politika francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona podľa neho nesmie pokračovať a jeho sporná dôchodková reforma musí byť zrušená.



Podľa lídra krajne pravicového Národného združenia (RN) Jordana Bardellu bolo Francúzsko "uvrhnuté do rúk krajnej ľavice". "Dnes večer po zámernom pokuse paralyzovať naše inštitúcie Emmanuel Macron nielenže priviedol krajinu k neistote a nestabilite, ale na mnoho nasledujúcich mesiacov pripravil francúzsky ľud o možnosť reagovať na jeho každodenné problémy," povedal Bardella a dodal, že RN „posilní“ svoje pôsobenie v opozícii.



Trojnásobná prezidentská kandidátka a bývalá líderka RN, predtým známeho pod názvom Národný front (FN), Marine Le Penová v reakcii uviedla, že víťazstvo krajnej pravice vo Francúzsku sa len oddialilo. "Príliv stúpa. Tentoraz nestúpol dostatočne vysoko, ale naďalej stúpa, preto sa naše víťazstvo len oddialilo," povedala Le Penová pre televíziu TF1. Výsledkom nie je sklamaná, keďže RN má v parlamente dvakrát viac poslancov.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, ktorý je kľúčovou postavou Macronovho centristického tábora, vyhlásil, že "nikto nemôže povedať, že vyhral tieto parlamentné voľby, najmä nie pán Mélenchon".



Podľa odhadov agentúry Ipsos by aliancia NFP mala mať v dolnej komore parlamentu, Národnom zhromaždení, 171 – 187 poslancov, Macronova aliancia 152– 163 poslancov a Národné združenie a jeho spojenci 134– 152 poslancov.