Francúzsky premiér Bayrou navrhol na zrušenie dvoch štátnych sviatkov

Paríž 15. júla (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou navrhol v utorok zrušenie dvoch štátnych sviatkov v krajine v rámci rozpočtových škrtov na rok 2026. Cieľom vlády je znížiť celkové náklady štátu a zároveň zvýšiť výdavky na obranu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Bayrou ako príklad prípadných zrušených sviatkov uviedol Veľkonočný pondelok a Deň víťazstva nad fašizmom, no dodal, že je otvorený aj iným možnostiam.



Zámerom francúzskej vlády je podľa premiéra znížiť deficit z minuloročných 5,8 percenta na menej ako 4,6 percenta v budúcom roku a pod tri percentá do roku 2029.



AFP pripomína, že Francúzsko je pod tlakom, aby znížilo svoj deficit verejných financií pod tri percentá HDP, ako to vyžadujú pravidlá Európskej únie. Podľa agentúry Reuters sa ďalšie navrhované škrty týkajú sociálneho zabezpečenia či zdravotníctva.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vyhlásil, že výdavky na obranu by sa mali v roku 2026 zvýšiť o 3,5 miliardy eur a v roku 2027 o ďalšie tri miliardy eur. Na rok 2025 má Francúzsko stanovený rozpočet na obranu vo výške 50,5 miliardy eur, dodáva AFP.