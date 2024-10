Francúzsky premiér bol operovaný; po zákroku sa cíti dobre

Paríž 29. októbra (TASR) - Francúzsky premiér Michel Barnier sa uplynulý víkend podrobil operácii, pri ktorej mu bola odstránená lézia. Výsledky jej analýzy budú známe v priebehu niekoľkých týždňov, informoval podľa AFP v pondelok úrad vlády, píše TASR.



Podľa tlačového vyhlásenia, ktoré cituje premiérovho ošetrujúceho lekára, operácia prebehla veľmi dobre.



Premiér v pondelok pokračoval vo svojej práci na úrade vlády a vo štvrtok sa zúčastní na Rade ministrov. Hodina otázok a odpovedí vo francúzskom parlamente, ktorá je naplánovaná v utorok a stredu, však v Barnierovom programe zaslanom novinárom v pondelok večer nefiguruje.



Barnierova tlačová služba odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti, či už o patológii, ktorou premiér trpí, alebo o spôsoboch a mieste chirurgického zákroku. Prezident Emmanuel Macron bol o operácii vopred informovaný.



Podľa denníka Le Figaro operačný zákrok bol plánovaný niekoľko týždňov pred nástupom premiéra do funkcie. Operácia, považovaná za benígnu, bola lokalizovaná v hrdle a vykonané vyšetrenia sa označujú ako klasické pre tento typ zákroku, ktorý na medicínskej úrovni nevyvoláva "žiadne obavy".



AFP pripomenula, že je to prvýkrát po 40 rokoch, čo úradujúci šéf francúzskej vlády podstúpil operáciu: posledným bol v roku 1984 socialistický premiér Pierre Mauroy, ktorý bol prijatý do parížskej nemocnice Val-de-Grâce na liečbu akútneho zápalu pľúc.



V tejto vojenskej nemocnici, ktorá pacientov neprijíma už osem rokov, sa liečili aj prezidenti Jacques Chirac a Nicolas Sarkozy - prvý v roku 2005 pre mozgovú príhodu, druhý v roku 2009 po dysfunkcii blúdivého nervu (nervus vagus).



Prezident François Mitterrand podstúpil v rokoch 1992 a 1994 v nemocnici Cochin dve operácie prostaty. V apríli roku 1964 bol v tejto nemocnici asi dva týždne hospitalizovaný aj generál Charles de Gaulle (73), ktorému tam odstránili prostatu.