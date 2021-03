Francúzsky premiér chce vrátiť dôveru v AstraZenecu, zaočkuje sa ňou

Paríž 16. marca (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex v utorok avizoval, že sa dá zaočkovať vakcínou farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca, aby opäť vzbudil dôveru verejnosti v túto vakcínu proti chorobe COVID-19. Castex dodal, že tak urobí hneď po tom, ako bude vo Francúzsku zrušené dočasné pozastavenie očkovania touto vakcínou.



Francúzsko, Nemecko a niekoľko ďalších krajín EÚ preventívne prestali očkovať vakcínou AstraZeneca až do štvrtkového rozhodnutia Európskej agentúry pre lieky (EMA). Stalo sa tak po správach, že u viacerých zaočkovaných sa objavili krvné zrazeniny.



Castex (55) uviedol, že vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav bol pôvodne pripravený čakať, kým naňho - neskôr v tomto roku - príde rad podľa očkovacieho plánu. Tento svoj zámer však zmenil, aby pomohol obnoviť dôveru francúzskej verejnosti vo vakcínu AstraZenecy.



V rozhovore pre televíziu BFM Castex zároveň vyjadril presvedčenie, že konečné stanovisko EMA k tejto očkovacej látke bude kladné a bude možné zrušiť nariadenie o preventívnom pozastavení jej používania.



Výkonná riaditeľka EMA Emer Cookeová počas utorňajšej videokonferencie s novinármi opakovane zdôraznila, že "nič nenasvedčuje tomu, že vakcíny AstraZeneca sú príčinou hlásených krvných zrazenín".



Premiér Castex v utorok vystúpil aj v Národnom zhromaždení, kde vyhlásil, že Francúzsko vstúpilo do "formy tretej vlny" covidovej epidémie, "ktorá sa vyznačuje mnohými variantmi".



Zdôraznil, že očkovanie je naďalej "v popredí stratégie" zameranej na zastavenie epidémie, a to aj napriek pozastaveniu imunizácie obyvateľstva vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.



V prejave k poslancom Castex dodal, že epidemická situácia je na viacerých departementoch veľmi napätá: v metropolitnej oblasti Île-de-France sú jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach plne obsadené.



Podľa Castexa je situácia v tomto regióne taká vážna, že "nastal čas uvažovať o úpravách" opatrení, aké platia v iných častiach krajiny. Spomenul v tejto súvislosti lockdowny, ktoré počas víkendov platia v aglomeráciách Nice, Dunkerque a Pas-de-Calais.