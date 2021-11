Francúzsky premiér je po pozitívnom teste terčom kritiky a hnevu

Paríž 23. novembra (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex, ktorý mal v pondelok pozitívny test na koronavírus, je na sociálnych sieťach aj mimo nich označovaný za príklad toho, čo sa nemá robiť počas pandémie. V utorok to napísala tlačová agentúra AP.



Na internete koluje mnoho videí zachytávajúcich premiéra Castexa bez rúška, ako si 16. novembra na zjazde starostov v Paríži v uzatvorenom priestore energicky potriasa rukou s volenými predstaviteľmi. Veľa ľudí poukazuje na to, že jeho správanie ide proti oficiálnemu stanovisku Francúzska, že preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu musí dodržiavať každý.



Ľudia tiež poznamenávajú, že Castex označil francúzske karibské územie Guadeloupe za "nezodpovedné" pri presadzovaní opatrení proti ochoreniu COVID-19 - a pritom ich on sám nedodržiava.



Hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal vystúpil na obranu Castexa hneď, ako sa uvedené videá začali šíriť na internete. "Všetci sme len ľudia," povedal.



Castexov pozitívny test však môže byť pred aprílovými prezidentskými voľbami nepríjemnosťou pre francúzsku vládu aj pre prezidenta Emmanuela Macrona, píše AP.



Castexov úrad tvrdí, že 52-ročný premiér sa nakazil od svojej 11-ročnej dcéry a je v izolácii na desať dní.



Nie je jasné, či má Castex, ktorý sa dal zaočkovať na jar, nejaké príznaky nákazy. Jeho úrad sa k tomu zatiaľ v utorok nevyjadril.



Experti vravia, že Castexovo správanie je typické, keďže ľudia už majú oslabenú opatrnosť, lebo väčšina obyvateľstva Francúzska je zaočkovaná. Ministerka práce Élisabeth Borneová, tento mesiac varovala pred pocitom spokojnosti. "Možno sme trochu poľavili, preventívne opatrenia sa rešpektujú menej," vyhlásila.



Predaj rúšok vo Francúzsku klesol za rok k augustu 2021 až o tri štvrtiny.



Teraz však francúzske médiá sústreďujú svoj hnev na Castexa a upozorňujú, že premiér je "kontaktnou osobou" nakazeného človeka už štvrtýkrát, hoci ešte nikdy nemal pozitívny test.



Dôsledkom premiérovho pozitívneho testu je aj to, že niekoľko francúzskych ministrov musí byť tiež v izolácii, kde čakajú na výsledky. Zahŕňa to i ministra pre európske záležitosti Clémenta Beaunea, ktorý vymazal na Instagrame fotografiu, ako sa smeje a nakláňa ku Castexovi, ale nemá na tvári rúško.