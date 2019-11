Francúzsky premiér obhajoval nové opatrenia v migračnej politike

Paríž 6. novembra (TASR) - Francúzsky premiér Édouard Philippe v stredu vyhlásil, že Francúzsko musí "prevziať kontrolu nad migráciou".



Uviedol to, keď prezentoval súbor 20 nových opatrení svojej vlády v imigračnej politike, ktorými kabinet reaguje na obavy občanov z rastúceho prisťahovalectva i na hrozbu, že sa tejto témy zmocní krajná pravica.



Philippe v stredu podľa agentúry AP na tlačovej konferencii v Paríži zdôraznil, že "ide o suverenitu. Musíme prevziať kontrolu nad našou migračnou politikou".



Dodal však súčasne, že nový prístup vlády k prisťahovalectvu ponúka aj "spravodlivú rovnováhu medzi právami a povinnosťami".



Avizoval, že vo Francúzsku "musíme zaviesť kvantitatívne ciele či kvóty..., pokiaľ ide o prisťahovalectvo na účely práce".



Francúzska ministerka práce Muriel Pénicaudová v utorok v televízii BFM povedala, že kvóty na počet ekonomických migrantov budú zavedené v lete 2020. Vláda vypracuje aj zoznam profesií, na ktoré sa budú vzťahovať.



Philippe v stredu spresnil, že tento zoznam sa bude redefinovať každý rok.



Premiér podľa spravodajského portálu LCI okrem toho dodal, že vláda má záujem prijať vo Francúzsku do roku 2027 až 500.000 zahraničných študentov, obzvlášť doktorandov.



Opatrenia francúzskej vlády v oblasti ekonomickej migrácie však francúzska ľavica kritizovala a odsúdila rozlišovanie migrácie na "dobrú a zlú".



Ku kritike sa pridala aj líderka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová, ktorá vyhlásila, že prioritou vlády musí byť dať prácu vlastným občanom.



Prezident francúzskeho združenia zamestnávateľov MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux však opatrenia vlády privítal. Uviedol, že MEDEF uprednostňuje kvóty, aby nábor cudzincov "bol oveľa transparentnejší, objektívnejší, profesionálnejší, plánovanejší" podľa potrieb francúzskej ekonomiky.



Ďalším terčom kritiky na adresu vlády je jej rozhodnutie obmedziť prístup k zdravotnej starostlivosti.



Vláda totiž plánuje zaviesť trojmesačnú čakaciu lehotu, kým budú môcť žiadatelia o azyl využívať univerzálne zdravotné poistenie (PUMA). Teraz naň majú nárok už pri registrácii svojej žiadosti o azyl.



Podľa plánov francúzskej vlády by sa mali skrátiť aj lehoty na vybavovanie žiadostí o azyl.



Francúzska vláda tiež oznámila, že cudzinci bez povolenia na pobyt a osoby, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl a sú stále vo Francúzsku, budú mať podľa nových pravidiel štátom hradené zdravotné poistenie len šesť mesiacov, nie 12 mesiacov ako doteraz.



Premiér Philippe v stredu na tlačovej konferencii vyhlásil, že ak sa Francúzsko rozhodne migrantov prijať, vláda chce, aby "prijatie bolo dobré". Ak sa vláda migrantov rozhodne vrátiť, chce im návrat uľahčiť.