Francúzsky premiér oboznámil s plánmi svojej vlády aj Senát
Le Monde konštatoval, že Lecornuov plán na pozastavenie dôchodkovej reformy má v Senáte len málo prívržencov.
Paríž 15. októbra (TASR) - Francúzska vláda chce už v novembri parlamentu predložiť pozmeňovací návrh k zákonu o rozpočte na sociálne zabezpečenie (PLFSS), aby sa formalizovalo pozastavenie dôchodkovej reformy, ktoré má podľa staronového premiéra Sébastiena Lecornua trvať „až do prezidentských volieb“.
Ako na svojom webe informoval denník Le Monde, Lecornu v stredu v parlamente v rámci hodiny otázok a odpovedí zdôraznil, že pozastavenie dôchodkovej reformy bude oficiálne platiť až po konečnom schválení tohto návrhu parlamentom.
Po tom, ako Lecornu v utorok predstúpil pred Národné zhromaždenie so všeobecným politickým vyhlásením svojej vlády, v stredu predniesol prejav v Senáte. načrtol v ňom svoje plány v oblasti decentralizácie, zdravotníctva, ekológie, bezpečnosti a sociálno-ekonomických otázok.
Le Monde konštatoval, že Lecornuov plán na pozastavenie dôchodkovej reformy má v Senáte len málo prívržencov. Hornej komore parlamentu dominuje aliancia Republikánov (LR) a centristov - otvorených podporovateľov politiky Emmanuela Macrona je tam veľmi málo. Republikánski senátori sú proti akýmkoľvek ústupkom v otázke dôchodkovej reformy a zdieľajú nekompromisnú líniu svojho predsedu strany Bruna Retailleaua.
Senátor Hervé Marseille, ktorý je zároveň predsedom centristickej Únie demokratov a nezávislých (UDI), Lecornuovi vytkol, že vláda vedie dialóg o podpore svojho programu len so socialistami (PS) a zabúda, že existujú politické sily, ktoré ju tiež podporujú. Marseille Lecornuovi zopakoval, že UDI je ochotná podporiť jeho vládu, ale nie za akýchkoľvek podmienok.
Lecornuovým prístupom je rozčarovaná aj strana Horizonty expremiéra Édouarda Philippa - predseda Senátu Claude Malhuret v jej mene premiéra kritizoval za to, že socialistom „zaplatil vysokú cenu“ výmenou za ich zhovievavosť. „Senát vám pomôže, nie aby ste sa páčili socialistom, ale aby ste im odolali,“ vyhlásil Malhuret a avizoval, že Senát počas parlamentných rozpráv „vyčistí“ rozpočet na rok 2026 od „všetkého, čo ide zlým smerom“.
V parlamente sa preto očakáva tvrdá diskusia. Ak pozmeňovací návrh o PLFSS nebude schválený, môže vláda čeliť komplikovanej legislatívnej procedúre, ktorá si vyžaduje kompromis medzi rôznymi politickými skupinami.
Návrh na pozastavenie dôchodkovej reformy vo Francúzsku sa objavil po mesiacoch napätia, ktoré vyvolala najmä klauzula o zvýšení veku odchodu do dôchodku. Táto reforma, ktorú presadzovala predchádzajúca vláda, vyvolala vo Francúzsku protesty odborov a verejnosti, vrátane štrajkov vo verejnej doprave a demonštrácií po celej krajine. Lecornuovo rozhodnutie o jej pozastavení do prezidentských volieb má za cieľ zmierniť napätie v spoločnosti, pričom však súčasne vystavuje vládu kritike konzervatívnejších strán, ktoré požadujú zachovanie pôvodného plánu.
