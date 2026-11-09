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Francúzsky premiér rokoval s odbormi a zamestnávateľmi
Protestnú vlnu vo Francúzsku spustili koncom septembra stredoškoláci nespokojní s podmienkami v školách.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzsky premiér Sébastien Lecornu sa v pondelok stretol so zástupcami asociácií zamestnávateľov a odborov zo súkromného sektora, aby sa pokúsil riešiť stúpajúce životné náklady, ktoré vyvolali vážne nepokoje vo Francúzsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lecornu v pondelok predstaví opatrenia na riešenie krízy na tlačovej konferencii vrátane mierneho zvýšenie minimálnej mzdy. Vláda sa pokúša upokojiť rozhorčenie Francúzov, no v dôsledku rastúceho štátneho dlhu to nie je jednoduché.
Vláda zvažuje zvýšenie minimálnej mesačnej čistej mzdy, ktorá v júni stúpla o 35 eur na 1478 eur, aby reagovala na vyššiu infláciu. Minister práce Jean-Pierre Farandou uviedol, že by uvítal navýšenie na 1500 eur, pokiaľ to „nepoškodí zamestnanosť“.
Najväčší odborový zväz CFDT požaduje zvýšenie o 100 eur, ľavicové odbory CGT žiadajú desať percent, čo zodpovedá približne 150 eurám v čistom. „Zvýšenie nemôže byť päť eur, čo je cena za kilo paradajok,“ povedala v pondelok predsedníčka CGT Sophie Binetová. „Hnev sa nestratí len preto, že vláda oznámila zvýšenie o pár eur k minimálnej mzde,“ zdôraznila.
Protestnú vlnu vo Francúzsku spustili koncom septembra stredoškoláci nespokojní s podmienkami v školách. Ich demonštrácie sa postupne premenili na širší prejav hnevu na rastúce životné náklady, verejné služby a politickú stagnáciu.
Francúzsko o päť mesiacov čakajú prezidentské voľby. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že kandidátka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová postúpi do druhého kola, kde sa stretne s rivalom Jean-Lucom Melenchonom z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI).
Lecornu v pondelok predstaví opatrenia na riešenie krízy na tlačovej konferencii vrátane mierneho zvýšenie minimálnej mzdy. Vláda sa pokúša upokojiť rozhorčenie Francúzov, no v dôsledku rastúceho štátneho dlhu to nie je jednoduché.
Vláda zvažuje zvýšenie minimálnej mesačnej čistej mzdy, ktorá v júni stúpla o 35 eur na 1478 eur, aby reagovala na vyššiu infláciu. Minister práce Jean-Pierre Farandou uviedol, že by uvítal navýšenie na 1500 eur, pokiaľ to „nepoškodí zamestnanosť“.
Najväčší odborový zväz CFDT požaduje zvýšenie o 100 eur, ľavicové odbory CGT žiadajú desať percent, čo zodpovedá približne 150 eurám v čistom. „Zvýšenie nemôže byť päť eur, čo je cena za kilo paradajok,“ povedala v pondelok predsedníčka CGT Sophie Binetová. „Hnev sa nestratí len preto, že vláda oznámila zvýšenie o pár eur k minimálnej mzde,“ zdôraznila.
Protestnú vlnu vo Francúzsku spustili koncom septembra stredoškoláci nespokojní s podmienkami v školách. Ich demonštrácie sa postupne premenili na širší prejav hnevu na rastúce životné náklady, verejné služby a politickú stagnáciu.
Francúzsko o päť mesiacov čakajú prezidentské voľby. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že kandidátka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová postúpi do druhého kola, kde sa stretne s rivalom Jean-Lucom Melenchonom z krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI).