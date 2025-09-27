< sekcia Zahraničie
Francúzsky premiér sľubuje novú vládu a rozpočet bez škrtov
Autor TASR
Paríž 27. septembra (TASR) - Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v piatok zverejnenom rozhovore prisľúbil, že do začiatku októbra konečne vymenuje novú vládu a vylúčil možnosť, že by navrhol rozpočet s úspornými opatreniami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lecornua vymenoval prezident Emmanuel Macron 9. septembra ako siedmeho premiéra vo svojom funkčnom období, aby stabilizoval politickú krízu. Nový 39-ročný premiér sa však zjavne neponáhľa s formovaním vlády, ktorá sa bude snažiť vyhnúť osudu dvoch predchádzajúcich, ktoré parlament odvolal.
„Vláda bude vymenovaná pred začiatkom schôdze parlamentu“, ktoré začína v stredu (1. októbra), povedal pre denník Le Parisien. Jeho úrad odmietol potvrdiť konkrétny dátum vymenovania vlády alebo či sa tak stane pred stredou. Odbory ohlásili na štvrtok celoštátne protesty.
„Chcem pokračovať v práci na návrhu rozpočtu. Ministri, ktorí budú chcieť byť vo vláde, ho budú musieť schváliť,“ dodal.
Jeho predchodca Francois Bayrou bol odvolaný parlamentom po tom, čo navrhol radikálny plán rozpočtových úspor vo výške 44 miliárd eur na zníženie francúzskeho dlhu. Lecornu vyhlásil, že „príprava rozpočtu úsporných opatrení a sociálneho úpadku neprichádza do úvahy“. Povedal, že jeho rozpočet ráta s deficitom vo výške 4,7 percenta HDP – na rozdiel od 4,6 percenta, ktoré navrhol Bayrou – pričom v súlade s pravidlami eurozóny by sa mal do roku 2029 zmestiť do 3 percent HDP.
Lecornu vyhlásil, že „začína od nuly“, aby zohľadnil svoje konzultácie s odbormi a politickými silami.
Zloženie Lecornuovej vlády zostáva nejasné, pričom zdroje citované francúzskymi médiami uvádzajú, že o tom, kto bude vymenovaný do kľúčových pozícií, "zachováva takmer kláštorné tajomstvo".
Zdá sa, že Lecornu vylúčil akýkoľvek zámer prepašovať do vlády osobnosti zo Socialistickej strany, keďže budúci ministri budú musieť „zdieľať všeobecné zásady spoločného jadra“.
Lecornu taktiež nesúhlasil so zrušením dôchodkovej reformy z roku 2023 – jednej z hlavných Macronových zmien v domácej politike, ktorá však vyvolala protesty – s tým, že by to „nevyriešilo žiaden z problémov“.
Taktiež vyhlásil, že „neverí“, že navrhovaná daň z bohatstva – prezývaná Zucmanova daň podľa ekonóma, ktorý navrhol túto daň pre superbohatých a ktorá má širokú podporu v ľavici – by bola „dobrým riešením“.
