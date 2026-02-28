< sekcia Zahraničie
Francúzsky prezident E. Macron chce zvolať BR OSN
Paríž/Rím 28. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval v súvislosti s najnovším dianím na Blízkom východe na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. Podľa nórskeho ministerstva zahraničných vecí Izrael svojím úderom na Irán porušil medzinárodné právo. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Vypuknutie vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom má vážne dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ varoval Macron na sieti X s tým, že prebiehajúcu eskalácia je nebezpečná pre všetkých a musí sa skončiť.
Iránsky režim musí podľa francúzskeho prezidenta pochopiť, že už nemá inú možnosť, než sa zapojiť do rokovaní o svojom jadrovom a balistickom programe.
„Iránci musia mať tiež možnosť slobodne budovať svoju budúcnosť. Masakry spáchané islamským režimom ho diskvalifikujú a vyžadujú, aby občanom opäť vrátil hlas. Čím skôr, tým lepšie,“ zdôraznil.
Francúzske jednotky sú na Blízkom východe prítomné na niekoľkých základniach, predovšetkým v Katare, Spojených arabských emirátoch a Jordánsku, ktoré sa spolu so základňami v Kuvajte a Bahrajne stali terčom iránskych úderov v odvete za americké a izraelské útoky.
O pláne zvolať mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN informoval predtým iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí telefonicky šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, ktorý mu prisľúbil podporu.
Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide povedal, že Izrael, ktorý úder na Irán označil za preventívny, porušil medzinárodné právo. „Preventívny útok by si vyžadoval existenciu bezprostrednej hrozby,“ upozornil v e-maili zaslanom agentúre AFP. Nórsko podľa neho vyzýva všetky strany, aby sa správali zdržanlivo a nezanevreli na hľadanie diplomatického riešenia konfliktu.
Iránsky raketový útok spôsobil vážne škody na pristávacej dráhe na leteckej základni v Kuvajte, kde sú umiestnení talianski vojaci. Žiaden z nich sa nezranil. Talianska premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že Rím podporuje iránskych civilistov a každú iniciatívu, ktorá povedie k zníženiu napätia.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu popoludní vyzvali na stabilitu na Blízkom východe a odsúdili iránske odvetné útoky na susedné blízkovýchodné krajiny hostiace amerických vojakov. TASR o tom píše podľa televízie Sky News.
Irán v sobotu v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE).
„Útoky Iránu na krajiny v regióne čo najdôraznejšie odsudzujeme. Irán sa musí zdržať nevyberavých vojenských úderov. Naliehavo vyzývame iránske vedenie, aby sa usilovalo o riešenie prostredníctvom rokovaní,“ uviedli lídri v spoločnom stanovisku.
Macron, Starmer a Merz zdôraznili, že neustále naliehali na iránsky režim, aby ukončil svoj jadrový program, obmedzil svoj program vývoja balistických rakiet a upustil od destabilizujúcich aktivít v regióne. Pripomenuli však, že na vojenskej operácií USA a Izraela voči Iránu sa nezúčastnili.
