Francúzsky prezident Macron koncom mája po prvý raz navštívi Rwandu

Na archívnej snímke z 5. apríla 2019 rodinné fotografie zavraždených ľudí počas výstavy na pamiatku tých, ktorí zahynuli počas rwandskej genocídy v roku 1994, v Pamätnom centre genocídy v Kigali. Foto: TASR/AP

Paríž 19. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok oznámil, že koncom mája uskutoční svoju vôbec prvú návštevu Rwandy. Ako píše agentúra AFP, táto cesta sa môže stať prelomovou čo sa týka vzájomných vzťahov oboch krajín zaťažených úlohou francúzskych vojsk počas genocídy v tejto africkej krajine v roku 1994.povedal Macron v Paríži na konci summitu o Afrike. Dodal, že so svojím rwandským náprotivkom Paulom Kagamem, s ktorým sa v pondelok stretol na okraj summitu, sa zhodli, žeKagame v pondelok pre televíznu stanicu France 24 a rozhlas RFI uviedol, že Rwanda a Francúzsko majú po zverejnení správy o miere zodpovednosti Francúzska za udalosti vedúce ku genocíde v Rwande,na vytvorenie spoločného vzťahu.dodal.V správe historikov, ktorú dal vypracovať prezident Macron a bola zverejnená v apríli, sa konštatuje, že Francúzsko nesiezodpovednosť za udalosti, ktoré viedli ku genocíde v Rwande, keď prehliadalo prípravy na tieto masakry s asi 800.000 obeťami.V dokumente sa však súčasne uvádza, že neexistujú dôkazy, že by sa Paríž priamo podieľal na tomto vraždení. Bol však údajne" k prípravám masakry zhruba 800.000 príslušníkov menšinovej etnickej skupiny Tutsiov režimom väčšinového etnika Hutuov, ktorý podporovalo Francúzsko.Kagame v minulosti Francúzsko vinil zna genocíde, no uviedol, že akceptuje zistenia francúzskej 15-člennej komisie vedcov, ktorá vyhlásila, že Paríž úlohu komplica pri zabíjaní nezohrával.poznamenal.Rwandu navštívil prezident Francúzska, konkrétne Nicolas Sarkozy, naposledy v roku 2010.Otázka o zodpovednosti Francúzska dlhodobo ovplyvňuje vzťahy medzi Francúzskom a Rwandou vedenou kontroverzným Kagamem, bývalým príslušníkom tutsijských povstaleckých síl, ale aj s ďalšími štátmi Afriky.