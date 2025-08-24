< sekcia Zahraničie
Francúzsky regulačný orgán nedokáže blokovať kanál mŕtveho streamera

Paríž 24. augusta (TASR) - Riaditeľ francúzskeho mediálneho regulačného orgánu (ARCOM) v nedeľu uviedol, že jeho agentúra nemá právomoc blokovať online kanál streamera, ktorý zomrel počas živého vysielania. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Streamer známy ako Jean Pormanove fungoval na austrálskej platforme Kick, ktorá nemá vo Francúzsku zastúpenie a preto „nespadá pod priamu právomoc ARCOM,“ uviedol je šéf Martin Ajdari v komentári publikovanom v denníku Le Monde.
Platforma Kick sa vo Francúzsku dostala do pozornosti po tom, čo 46-ročný Francúz Raphaël Graven (Jean Pormanove) zomrel 18. augusta počas 12-dňového maratónu živého vysielania v dome v Contes, dedine severne od Nice.
Miestne médiá informovali, že počas svojich streamov bol vystavený záchvatom násilia a nedostatku spánku. Vďaka tomuto typu vysielania si na Kicku vybudoval státisícovú základňu sledovateľov.
„Táto tragédia zjavne vyvoláva otázku o zodpovednosti platformy, ktorá vysielala zábery,“ povedal Ajdari. Podľa neho iba súd a nie ARCOM môže posúdiť zákonnosť online obsahu zverejneného jednotlivcami.
Podľa pitvy Graven nezomrel na následky zranenia, ktoré by mu spôsobil niekto iný. Príčinou smrti bol jeho zdravotný problém, pravdepodobne v spojení s chemickými látkami, uviedol vo štvrtok prokurátor Damien Martinelli. Dodal, že mohol mať problémy so srdcom a podstupoval liečbu štítnej žľazy.
ARCOM sa podľa svojho šéfa obmedzuje na presadzovanie právnych predpisov EÚ voči „tým, ktorí majú zastúpenie vo Francúzsku“. Ajdari povedal, že skutočnosť, že Gravenove predchádzajúce videá zneužívania zostali online celé mesiace bez toho, aby boli podané akékoľvek sťažnosti, „je zjavne nepochopiteľná“.
„To naznačuje, že je teraz potrebná nová fáza digitálnej regulácie, aby sme si už takúto situáciu kolektívne nenechali ujsť,“ dodal.
