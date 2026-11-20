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Francúzsky regulačný úrad rozšíril volebné pravidlá aj na influencerov
Regulačný orgán pristúpil k tomuto kroku približne pol roka pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v apríli a máji 2027.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Influenceri s veľkým počtom sledovateľov na sociálnych sieťach budú musieť pri zverejňovaní príspevkov týkajúcich sa budúcoročných prezidentských volieb vo Francúzsku dodržiavať podobné pravidlá ako rozhlasové a televízne stanice. Kandidátom pritom musia poskytnúť rovnaký priestor na prezentáciu, uviedol vo štvrtok Úrad pre reguláciu audiovizuálnej a digitálnej komunikácie (Arcom). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Arcom tvrdí, že niektorí influenceri zohrávajú významnú úlohu vo verejnej diskusii, keďže ich príspevky majú milióny zhliadnutí, čo je porovnateľné s televíziou. Sú tak dôležitým zdrojom informácií, najmä pre mladých ľudí.
Regulačný orgán pristúpil k tomuto kroku približne pol roka pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v apríli a máji 2027.
Pravidlá pre influencerov počas predvolebnej kampane sa do určitej miery líšia od predpisov platných pre televíziu a rozhlas. Niektoré z nich nadobudnú účinnosť až neskôr.
Od polovice marca budú musieť influenceri poskytovať kandidátom priestor úmerný ich politickému zastúpeniu. Od 5. apríla budú zase povinní zabezpečiť rovnaký počet vystúpení a porovnateľný priestor. V mene kandidátov budú môcť vystupovať aj ich podporovatelia.
Influenceri tiež musia informovať pravdivo a zdržať sa politickej reklamy.
Arcom neuviedol, ako bude dodržiavanie nových pravidiel monitorovať. Predpisy sa však nevzťahujú na všetkých influencerov. Podľa regulátora sa týkajú len ľudí s veľkým počtom sledovateľov, ktorí pravidelne zverejňujú videá o politických a spoločenských témach. Tvorcovia športového obsahu a videí o počítačových hrách sú z nich vyňatí.
Arcom tvrdí, že niektorí influenceri zohrávajú významnú úlohu vo verejnej diskusii, keďže ich príspevky majú milióny zhliadnutí, čo je porovnateľné s televíziou. Sú tak dôležitým zdrojom informácií, najmä pre mladých ľudí.
Regulačný orgán pristúpil k tomuto kroku približne pol roka pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v apríli a máji 2027.
Pravidlá pre influencerov počas predvolebnej kampane sa do určitej miery líšia od predpisov platných pre televíziu a rozhlas. Niektoré z nich nadobudnú účinnosť až neskôr.
Od polovice marca budú musieť influenceri poskytovať kandidátom priestor úmerný ich politickému zastúpeniu. Od 5. apríla budú zase povinní zabezpečiť rovnaký počet vystúpení a porovnateľný priestor. V mene kandidátov budú môcť vystupovať aj ich podporovatelia.
Influenceri tiež musia informovať pravdivo a zdržať sa politickej reklamy.
Arcom neuviedol, ako bude dodržiavanie nových pravidiel monitorovať. Predpisy sa však nevzťahujú na všetkých influencerov. Podľa regulátora sa týkajú len ľudí s veľkým počtom sledovateľov, ktorí pravidelne zverejňujú videá o politických a spoločenských témach. Tvorcovia športového obsahu a videí o počítačových hrách sú z nich vyňatí.