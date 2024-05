Francúzsky šéf diplomacie prišiel do Káhiry posilniť šance na prímerie

Tel Aviv 1. mája (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí v stredu navštívi Káhiru v rámci neplánovanej zastávky počas cesty po Blízkom východe. Jeho cieľom je posilniť šancu na dosiahnutie prímeria medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy. Agentúre Reuters to potvrdil francúzsky diplomatický zdroj, informuje TASR.



"Prekvapivá návšteva ministra súvisí so snahou Egypta oslobodiť rukojemníkov a dosiahnuť prímerie v Gaze," povedal zdroj.



Medzi rukojemníkmi sú aj traja francúzski občania, ktorých uniesli počas útoku na Izrael 7. októbra. Minister zahraničných vecí Stephane Sejourne okrem Egypta navštívil v uplynulých dňoch aj Libanon a Saudskú Arábiu. V utorok rokoval v Jeruzaleme s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Jeho zámerom je posilniť šance na prepustenie týchto troch rukojemníkov a posilniť dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy. Varoval pred ofenzívou v meste Rafah na juhu Gazy, pretože by to podľa neho nepomohlo Izraelu v jeho vojne s Hamasom.