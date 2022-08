Francúzsky Senát hlasoval za zrušenie koncesionárskych poplatkov

Paríž 2. augusta (TASR) - Francúzsky Senát – horná komora parlamentu – hlasoval v utorok za zrušenie koncesionárskych poplatkov, ktoré musí vo Francúzsku uhrádzať každá domácnosť, kde sa nachádza televízor. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



V prospech zrušenia poplatkov hlasovalo 196 poslancov. Podobné hlasovanie sa už uskutočnilo aj vo francúzskom Národnom zhromaždení, dolnej parlamentnej komore.



Verejní poskytovatelia televíznych a rozhlasových služieb budú v budúcnosti finančne podporovaní čiastkou z DPH.



V novele zákona, ktorú Senát schválil pri rovnakej príležitosti, sa uvádza, že nové nariadenie bude v platnosti len do konca roka 2024. Vláda by mala medzičasom predstaviť plán na rozsiahlu reformu mediálneho sektora, ktorá by zahŕňala aj primerané financovanie.



Koncesionárske poplatky vo Francúzsku v súčasnosti predstavujú sumu 138 eur ročne.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron už počas svojej predvolebnej kampane vyhlásil, že koncesionárske poplatky plánuje zrušiť, aby sa tak zmiernili zvyšujúce sa životné náklady.