Francúzsky Senát schválil zákon o klíme

Paríž 21. júla (TASR) - Francúzsky Senát schválil v utorok kompromisný návrh zákona o klíme, ktorý obsahuje široké spektrum opatrení na ochranu klímy v oblasti cestovania, bývania či priemyselnej výroby.



Informovala o tom v noci na stredu agentúra AFP, ktorá dodala, že zákon je terčom kritiky ekologických aktivistov, pretože zmeny v ochrane klímy nie sú dostatočne rýchle alebo nie dosť razantné na to, aby v krajine znížili emisie uhlíka.



Návrh zákona, ktorý presadil prezident Emmanuel Macron, vyvolal v oboch komorách parlamentu vášnivú debatu a vyústil do oslabenia niekoľkých ustanovení, jeho kompromisná verzia však ľahko prešla v Senáte i v Národnom zhromaždení, dolnej komore francúzskeho parlamentu.



Konečný návrh obsahuje opatrenia na podporu automobilov produkujúcich menej emisií a postupné vyraďovanie vozidiel, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie; pomoc na obnovu energeticky náročných, najmä historických, domov a iných budov; a zákaz vnútroštátnych letov do dva a pol hodiny na trasách, kde je možnosť cestovať vlakom.



Environmentálni aktivisti však Macrona, ktorý je na medzinárodnej scéne silným zástancom ochrany klímy, obviňujú, že doma svoje predvolebné sľuby nesplnil. Pred budovou parlamentu sa v utorok konal protest menšej skupiny aktivistov, ktorí prerokúvaný zákon o klíme označili za zmätočný.



Vedúci pobočky organizácie Greenpeace vo Francúzsku Jean-Francois Julliard vo svojom vyhlásení pred novinármi uviedol, že zákon nie je dostatočnou odpoveďou na výzvy, pred ktorými ľudstvo v oblasti zmeny klímy stojí. Podľa jeho názoru sa ním nedosiahne to, aby sa ekológia stala súčasťou každodenného života obyvateľov. Vyhlásil, že "budeme musieť naďalej neposlúchať (úrady), protestovať a podávať trestné oznámenia".



Francúzska vláda viedla o návrhu klimatického zákona aj konzultáciu s občanmi, v ktorej 150 zástupcov verejnosti vypracovalo zoznam obsahujúci desiatky návrhov, ako obmedziť emisie skleníkových plynov. Niektorí z nich následne kritizovali vládu prezidenta Emmanuela Macrona, že ich do zákona zakomponovala len v zredukovanej podobe a k ďalším zmenám v znení zákona došlo aj na základe pripomienok a návrhov v parlamente.



"Zákon je neambiciózny," povedala pre AFP Aurelie Lilithová, členka organizácií Greenpeace France a Extinction Rebellion. Vyhlásila, že protesty ekologických aktivistov a ich priaznivcov musia pokračovať, "aby upriamili pozornosť na to, čo vedci hovoria o zmene klímy".



Ako príklady toho, že globálne otepľovanie je nutné brať vážne, Lilithová a ďalší vystupujúci na protestnom zhromaždení pred parlamentom spomenuli aj povodne, ktoré minulý týždeň v Nemecku a Belgicku zabili najmenej 196 ľudí, ako aj sucho a lesné požiare na západe USA.