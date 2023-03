Francúzsky senát schválil zvýšenie dôchodkového veku z 62 na 64 rokov

Paríž 9. marca (TASR) - Francúzsky Senát v noci na štvrtok schválil zvýšenie dôchodkového veku zo 62 na 64 rokov v rámci debaty o plánovej reforme dôchodkového systému. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Za zvýšenie dôchodkového veku hlasovalo 201 senátorov, proti bolo 115. V Senáte majú väčšinu konzervatívci a debata o ďalších častiach dôchodkovej reformy bude pokračovať vo štvrtok. Senátori by o legislatíve mali rozhodnúť do konca týždňa.



Proti navrhovanej reforme dôchodkového systému sú v senáte liberáli. "Vaše meno bude navždy spojené s reformou, ktorá posunie čas takmer o 40 rokov späť," odkázala socialistická senátorka Monique Lubinová ministrovi práce Olivierovi Dussoptovi.



V utorok sa do protestov zapojilo viac ako milión Francúzov a protestné akcie pokračovali aj v stredu. Do štrajku sa zapojili francúzski rušňovodiči, vodiči metra, zamestnanci rafinérií, smetiari a ďalšie profesie.



Odbory žiadajú stiahnutie pripravovanej reformy a utorňajšie štrajky označili za dosiaľ najväčšiu ukážku odporu voči nej. Vyzývajú tiež Francúzov, aby aj v sobotu demonštrovali proti reforme. Na štvrtok zvolávajú štrajky mládežnícke organizácie.



Zmeny v dôchodkovom systéme predstavila francúzska vláda ešte v januári. Postupne až do roku 2030 sa má zvyšovať minimálny vek odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. Ľudia tiež budú musieť odpracovať aspoň 43 rokov, aby mali nárok na plný dôchodok. Cieľom zmien je udržať dôchodkový systém bez deficitu, ktorý hrozí už v najbližšom desaťročí pre starnutie francúzskej populácie.



Očakáva sa, že Senát dôchodkovú reformu schváli, no odsúhlasiť ju musí aj francúzske Národného zhromaždenie, v ktorom prezident Emmanuel Macron nemá absolútnu väčšinu. Počíta preto s pomocou konzervatívnych Republikánov (LR).