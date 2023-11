Francúzsky Senát sprísnil zákon o migrácii, poslal ho dolnej komore

Paríž 14. novembra (TASR) — Francúzsky Senát v utorok v prvom čítaní schválil vládny návrh zákona o imigrácii, ktorý senátori a senátorky svojimi návrhmi ešte viac sprísnili, informoval spravodajský web France Info.



Hlasovaniu prechádzalo "päť dní a štyri noci" často búrlivých diskusií. Výsledkom práce pravicovej väčšiny a centristov je sprísnenie zákona, ktorý sa podľa vyjadrení senátorov stal nástrojom "rozhodnosti".



Ako uviedla agentúra AFP, pôvodný návrh zákona z dielne vlády prezidenta Emmanuela Macrona obsahoval zmes krokov na vyhostenie väčšieho počtu ľudí bez dokladov a zlepšenie integrácie.



"Senát obnovil konzistentnosť zákona tým, že ho sprísnil," povedal Bruno Retailleau, šéf klubu Republikánov (LR) v hornej komore.



Terčom kritiky bol najmä plán vlády legalizovať pobyt nelegálnych migrantov pracujúcich v sektoroch, kde je vo Francúzsku nedostatok pracovných síl.



Pravicoví senátori trvali na tom, že by sa takto malo rozhodovať len "výnimočne", od prípadu k prípadu.



Senátom prijatá verzia zákona tiež ďalej obmedzuje možnosť migrantov priviesť do Francúzska svojich rodinných príslušníkov, získať občianstvo i sociálne dávky. Zaviedla by aj ročnú kvótu na počet prichádzajúcich migrantov, ktorú by stanovoval parlament. Nelegálnym migrantom by nebola poskytovaná zdravotná starostlivosť — s výnimkou urgentných prípadov.



Tieto pozmeňujúce návrhy vníma minister vnútra Gérald Darmanin ako pozitívne. Tvrdí, že jeho ustanovenia by umožnili vyhostenie mladého občana Ruskej federácie, ktoré v októbri na smrť dobodal učiteľa v severofrancúzskom meste Arras.



O návrhu sa bude od 11. decembra hlasovať v Národnom zhromaždení, dolnej komore parlamentu, kde podľa predpokladov dôjde k ďalším úpravám, ktoré chce presadiť ľavicové krídlo macronistického tábora dožadujúce sa vyváženého textu zákona.



Schválenie zákona v Národnom zhromaždení však nie je ani zďaleka isté — okrem iného aj preto, že tam žiadna politická strana nemá väčšinu.



Sacha Houlie, ľavicovo orientovaný poslanec Macronovej strany Obroda a predseda právneho výboru Národného zhromaždenia, uviedol, že jeho výbor opäť nastolí "celý pôvodný text" zákona navrhnutého vládou.



Podľa AFP nateraz zostáva nejasné, ako tvrdo bude ľavicové krídlo Obrody tlačiť na obnovenie svojho zámeru prijať vyvážený imigračný zákon.



AFP doplnila, že je nepravdepodobné, že by návrh zákona prešiel v akejkoľvek podobe bez podpory klubu Republikánov v Národnom zhromaždení, ktorých líder Olivier Marleix v utorok povedal, že chce "text ďalej sprísňovať".



Agentúra AFP konštatuje, že je nepravdepodobné, že by podpora pre sprísnenie návrhu zákona prišla od iných klubov. Ľavicové strany, ako sú socialisti (PS) a Poslanci Nepoddajného Francúzska (LFI), sú proti. Šéf socialistov Olivier Faure v utorok označil návrh zákona za hanebný.



Vláda by ešte mohla schváliť zákon pomocou nepopulárneho ústavného mechanizmu, ktorý má k dispozícii. Je pritom nepravdepodobné, že by sa opozičné strany následne spojili a v reakcii na prijatie takéhoto zákona týmto spôsobom vyslovili vláde nedôveru.