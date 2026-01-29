< sekcia Zahraničie
Francúzsky Senát zamietol návrh zákona o asistovanej samovražde
Návrh schválilo Národné zhromaždenie v máji 2025.
Autor TASR
Paríž 29. januára (TASR) - Horná komora francúzskeho parlamentu (Senát) v stredu zamietla návrh zákona o asistovanej samovražde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Návrh schválilo Národné zhromaždenie v máji 2025. Rozpravu v hornej komore však sprevádzal hnev a krik. „Debata, ktorá mala zostať dôstojná a hlboko humanistická, sa zmenila na dogmatickú a politickú bitku,“ vyhlásil Patrick Kanner, šéf Socialistickej strany (PS) v Senáte.
Proti návrhu zákona hlasovalo 181 senátorov, za bolo 122. Dokument sa tak budúci mesiac vráti do Národného zhromaždenia. Vláda môže povoliť, aby dolná komora mohla definitívne legislatívu schváliť aj bez súhlasu Senátu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil presadenie zákona o asistovanej samovražde pred svojim znovuzvolením v roku 2022. Naznačil, že v prípade blokovania parlamentom by sa mohlo uskutočniť referendum.
Podľa agentúry AFP bola vidina umožnenia asistovanej samovraždy vnímaná vo francúzskej spoločnosti ako najväčšia sociálna zmena od uzákonenia manželstiev osôb rovnakého pohlavia v roku 2012. Asistovaná samovražda bola už legalizovaná v Holandsku, Belgicku, Švajčiarsku či Kanade.
