Francúzsky sériový vrah Michel Fourniret zomrel vo veku 79 rokov

Paríž 10. mája (TASR) - Francúzsky sériový vrah Michel Fourniret prezývaný Zlobor z Arden, ktorý si odpykával dva doživotné tresty za zavraždenie ôsmich ľudí, zomrel v pondelok vo veku 79 rokov. Oznámil to parížsky prokurátor Rémy Heitz.



Fourniret, ktorého obeťami boli väčšinou dievčatá a mladé ženy, zomrel v Nemocnici La Pitié-Salpetriere v Paríži, kde ho prijali 28. apríla po prevoze z väznice v neďalekom meste Fresnes. Začalo sa vyšetrovanie jeho smrti, dodal Heitz. Podľa tlačovej agentúry AFP bol Fourniret chorý.



Nosil okuliare, hrával šach, miloval literatúru a žil v rozľahlom vidieckom sídle. Pätnásť rokov sa však túlal po východnom Francúzsku a hľadal obete, ktoré znásilnil a zabil. Svoju manželku využíval na to, aby vlákal mladé dievčatá do svojej smrtiacej pasce.



Keď ho v roku 2003 zatkli, bol tento "Zlobor z pohoria Ardeny" najznámejším sériovým vrahom Európy. Dokonca sa chválil, že je "oveľa lepší" vrah než sadistický belgický pedofil Marc Dutroux.



Fourniret sa priznal k 11 vraždám vrátane vraždy britskej študentky Joanny Parishovej, ale spájajú ho aj s ďalšími zmiznutými ľuďmi. Jeho najmladšou obeťou sa stalo deväťročné dievča, ktoré znásilnil a zavraždil niekoľko mesiacov pred tým, ako ho chytili v Belgicku, kde sa pokúsil uniesť 13-ročné dievča.



Mal dohodu so svojou treťou manželkou Monique Olivierovou, čo u ľudí vyvolalo ešte väčší odpor. Súhlasila totiž s tým, že ak zavraždí jej manžela, bude mu pomáhať hľadať panny, ktoré on znásilní.



Tento zlovestný pár sa zosobášil, keď si Fourniret odpykával v poradí druhý trest väzenia za sexuálne útoky na malé dievčatá.



Kým bol vo väzení, delil sa o celu s bankovým lupičom z jedného z najznámejších gangov Francúzska. Po prepustení ho lupičova manželka požiadala, aby vykopal zlato pochované na cintoríne. Dvojica však túto ženu zaškrtila a použila lup na kúpu spomínaného vidieckeho zámku.



Fourniret neskôr priznal, že mal nutkanie ísť loviť pannu najmenej dvakrát ročne. A rozsiahle pozemky zámku sa stali pohrebiskom pre najmenej dve jeho obete.



Vrah sa narodil 4. apríla 1942 v meste Sedan v departemente Ardeny na severovýchode Francúzska, blízko belgických hraníc. O jeho detstve je známych málo faktov, ale počas brutálnej vojny za nezávislosť v Alžírsku, ktoré bolo vtedy súčasťou Francúzska, slúžil vo francúzskej armáde. Neskôr pracoval ako tesár, elektrikár a dokonca ako inšpektor v škole.