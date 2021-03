Firma Servier je údajne zodpovedná za úmrtia spôsobené liekom Mediator

Paríž 29. marca (TASR) - Najväčšia francúzska farmaceutická firma Servier nesie zodpovednosť za to, že jej liek proti diabetu, ktorý sa hojne využíval ako prostriedok na potlačenie chuti do jedla a chudnutie, spôsobil smrť stoviek ľudí. Rozhodol o tom v pondelok parížsky súd.



Ako informovala agentúra AFP, ide o jeden z najväčších zdravotníckych škandálov vo Francúzsku.



Parížsky súd udelil koncernu pokutu vo výške 2,7 milióna eur za zabitie, podvod s priťažujúcimi okolnosťami a neúmyselné ublíženie na zdraví. Bývalý zástupca šéfa firmy Jean-Philippe Seta bol odsúdený na štvorročný podmienečný trest odňatia slobody.



Francúzska lieková agentúra dostala pokutu 303.000 eur za oneskorené pozastavenie používania tohto sporného liečiva.



Liek Mediator bol pôvodne určený pre ľudí s nadváhou trpiacich cukrovkou, no vo veľkej miere ho predpisovali i zdravým jedincom s cieľom potlačiť chuť do jedla. Na trhu bol 33 rokov a predtým, než ho v roku 2009 stiahli z obehu, ho užívalo približne päť miliónov ľudí. K jeho stiahnutiu pritom došlo až viac ako desať rokov potom, čo sa objavili prvé obavy, že spôsobuje vážne kardiologické problémy.



Servier čelil obvineniam, že uprednostňoval vlastné obchodné záujmy pred zdravím pacientov. Firma sa bránila tvrdením, že o rizikách užívania lieku až do roku 2009 nevedela, ale súd jej tvrdenia nepresvedčili.



Spoločnosť podľa sudkyne oslabila dôveru ľudí v zdravotnícky systém. "Hoci mnoho rokov vedeli o rizikách... nikdy neprijali potrebné opatrenia," povedala.



Súdny proces prebiehal desať mesiacov v priebehu rokov 2019 a 2020 a na prípade pracovalo takmer 400 právnikov. Odškodné v celkovej výške jednej miliardy eur žiada vyše 6500 navrhovateľov vrátane francúzskych zdravotných poisťovní.



V dôsledku zdravotných komplikácií spôsobených uvedeným liekom zomrelo podľa odhadov približne 500 ľudí. Odborníci ale uvádzajú, že mohlo ísť až o 2100 súvisiacich úmrtí.



Už v rokoch 1997-2004 Servier stiahol daný liek z trhov vo Švajčiarsku, Španielsku a Taliansku.