Francúzsky súd nariadil povoliť vstup do archívov o rwandskej genocíde

Paríž 12. júna (TASR) – Francúzsky najvyšší administratívny súd dnes rozhodol, že vedecký pracovník môže nahliadnuť do archívov bývalého francúzskeho prezidenta Francoisa Mitterranda, ktoré sa týkajú genocídy v Rwande z roku 1994. Týmto rozhodnutím sa skončila dlhoročná právna bitka o prístup, informovala agentúra AFP.



Štátna rada oznámila, že dokumenty by umožnili vedeckému pracovníkovi Francoisovi Granerovi, aby "objasnil diskusiu, ktorá je záležitosťou verejného záujmu".



Graner prvýkrát požiadal o prístup v roku 2015. V tom istom roku vláda odtajnila archívy o Rwande z obdobia rokov 1990 - 1995. Jeho žiadosť však odmietli, keďže súdy presadzovali zákon chrániaci archívy prezidenta až 25 rokov po jeho smrti. V prípade Mitterranda, ktorý zomrel v roku 1996, by sa jeho archívy mali sprístupniť v roku 2021.



"Ochrana štátnych tajomstiev musí byť v rovnováhe so záujmom informovania verejnosti o historických udalostiach," vyhlásila Štátna rada.



Rwanda obvinila Mitterrandovu vládu z toho, že podporovala príslušníkov etnickej skupiny Hutu, ktorí boli zodpovední za vyvraždenie 800 000 ľudí, najmä príslušníkov etnika Tutsi. Rwanda opakovane obviňovala Paríž z vyzbrojovania a výcviku hutuských milícií, ktoré páchali masakre, ako aj z následného hatenia spolupráce na vyšetrovaní. Francúzsko trvalo na tom, že v Rwande v tom čase v rámci misie OSN pomáhalo chrániť civilistov.