Francúzsky súd nariadil prepustenie vodcu vzbury na Novej Kaledónii

Paríž 13. júna (TASR) - Francúzsky súd nariadil vo štvrtok prepustenie vodcu hnutia za nezávislosť Novej Kaledónie Christiana Teina, ktorého pred vyše rokom zadržali v súvislosti s nepokojmi na tomto tichomorskom súostroví, píše TASR podľa agentúry AFP.



Tein (56) pochádza z domorodého etnika Kanakov a je vodcom Koordinačnej bunky pre akcie v teréne (CCAT), ktorú Paríž obvinil z organizovania vlaňajších nepokojov v Novej Kaledónii.



Od júna 2024 bol Tein vo väzbe vo východnom Francúzsku. Odmietal pritom obvinenia z podnecovania násilností a sám seba označoval za politického väzňa. Odvolací súd v Paríži nariadil jeho prepustenie na štvrtkovom pojednávaní, na ktorom sa Tien zúčastnil prostredníctvom viedospojenia. Tien však sľúbil, že bude reagovať na budúce súdne predvolania a zostane žiť vo východnom Francúzsku.



Vyšetrujúci sudcovia, ktorí ho koncom mája vypočúvali, podľa dobre informovaného nemenovaného zdroja AFP dospeli k záveru, že nič nenasvedčuje tomu, že by pripravoval ozbrojené povstanie proti vláde. Nariadili tak podľa zdroja jeho prepustenie pod súdnym dohľadom pod podmienkou, že sa nevráti do Novej Kaledónie ani nebude v kontakte s inými - v súvislosti s nepokojmi - obvinenými či podozrivými osobami.



Prokurátora sa však voči ich rozhodnutiu odvolala.



Jeden z Teinových právnnych zástupcov, Francois Roux, označil štvrtkový verdikt za „prvé víťazstvo“. „Ide o prípad dekolonizácie, ktorý sleduje OSN,“ uviedol a dodal, že je poľutovaniahodné, ak sa „aktivistami za nezávislosť sa zaobchádza ako s teroristami“.



V polovici mája 2024 vypukli v Novej Kaledónii nepokoje pre plánovanú francúzsku reformu volebného systému, ktorá by podľa domorodých Kanakov zmarila akékoľvek šance na nezávislosť súostrovia.



Niektorí z demonštrantov zabarikádovali cesty a podpaľovali alebo rabovali automobily, podniky a verejné budovy. Nepokoje si vyžiadali desať mŕtvych a spôsobili škody vo výške 2,2 miliardy eur. Francúzsko vyslalo na súostrovie tisíce vojakov a policajtov, aby obnovili poriadok a až v decembri zrušilo zákaz vychádzania.



Spolu s Teinom zadržali a previezli do pevninského Francúzska - vzdialeného od Novej Kaledónie takmer 17.000 kilometrov - aj viacerých ďalších domorodých aktivistov z národa Kanakov.