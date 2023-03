Francúzsky súd odmietol vydať Rímu bývalých talianskych militantov

Paríž 28. marca (TASR) - Francúzsky najvyšší súd v utorok rozhodol proti vydaniu desiatich ultraľavicových militantov Taliansku. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Dve ženy a osem mužov v Taliansku odsúdili za zabitie generála karabinierov a únos sudcu v roku 1980. Ešte pred nástupom do väzenia z krajiny utiekli. Teraz sú vo veku od 62 do 79 rokov a vo Francúzsku žili slobodne celé desaťročia.



Parížsky súd nižšieho stupňa už rozhodol proti ich vydaniu, o odvolaní teraz rozhodoval najvyšší súd. Rozhodnutie francúzskeho kasačného súdu je konečné.



Taliansko sa roky snažilo o vydanie približne 200 odsúdených militantov, ktorí mali žiť vo Francúzsku. Na základe "Mitterandovej doktríny" (podľa vtedajšieho socialistického prezidenta), Paríž odmietal vydať talianskych krajne ľavicových aktivistov, ak neexistovali dôkazy, že spáchali "krvavé zločiny".



Rím namietal, že takéto kritériá sú príliš nejasné a založené na falošnej domnienke, že v Taliansku sa rešpektujú demokratické slobody menej ako vo Francúzsku.



Väčšinu z desiatich ľudí, o ktorých rozhodoval kasačný súd, zatkli v apríli 2021. Taliansko to ocenilo ako historický krok. Odvtedy boli zadržiavaní pod dohľadom francúzskej justície.



Niektorí boli spájaní s teroristickou skupinou Červené brigády, ktorá svoje obete unášala, strieľala do kolena ("kneecapping") a vraždila.



Francúzsky súd odmietol vydať aj Ciorgia Petrostefaniho z krajne ľavicovej skupiny Lotta Continua (Boj pokračuje). Odsúdili ho na 22 rokov za vraždu šéfa milánskej polície v roku 1972 Luigiho Calabresiho. Táto vražda sa stala jedným zo smutne známych zločinov počas takzvaných "rokov olova", obdobia krvavých teroristických činov extrémnej pravice a ľavice v Taliansku.