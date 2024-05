Francúzsky súd oslobodil režiséra Polanského v kauze ohovárania

Paríž 14. mája (TASR) - Súd v Paríži v utorok oslobodil režiséra Romana Polanského, ktorého britská herečka Charlotte Lewisová zažalovala za ohováranie. Polanski sa ho podľa žalujúcej dopustil tým, že ju v roku 2019 v rozhovore pre médiá označil za klamárku, pretože ho v minulosti obvinila zo znásilnenia, informuje TASR.



Denník Le Parisien v súvislosti s verdiktom súdu pripomenul, že šlo o vôbec prvý prípad, keď Polanski predstúpil pred súd od svojho úteku zo Spojených štátov v roku 1977.



Sudcovia tentoraz nemuseli rozhodovať o tom, či Polanski (90) znásilnil Charlotte Lewisovú (65) alebo nie. Museli len rozhodnúť, či filmár v rozhovore pre magazín Paris-Match zneužil slobodu slova.



Lewisová hovorila o znásilnení Polanským v roku 2010 počas tlačovej konferencie na filmovom festivale. Tvrdila, že k nemu došlo v roku 1983, keď mala 16 rokov, počas castingu organizovaného v dome Romana Polanského v Paríži. V marci, počas súdneho procesu v kauze ohovárania, táto teraz 56-ročná herečka odsúdila "očierňujúcu kampaň", ktorá jej po týchto odhaleniach "takmer zničila život".



"Radšej som nemala nič hovoriť. Ak sa mi dnes nejaká žena zverí, že bola znásilnená, a opýta sa ma, či to má zverejniť, poviem jej: Nie. Urobte za tým čiaru, žite ďalej," povedala herečka, ktorá avizovala, že sa proti rozsudku odvolá.



Le Parisien dodal, že Polanski sa v utorok na záverečnom pojednávaní nezúčastnil. Jeho právnička Delphine Meilletová privítala verdikt súdu ako "dôležitý pre slobodu prejavu a pre právo na obranu".



Polanski sa v roku 1977 priznal v USA k pohlavnému styku s 13-ročným dievčaťom. Za to si vo väzení odsedel 42 dní a následne ho prepustili na kauciu. Na vyhlásenie rozsudku však nečakal a v roku 1978 ušiel do Francúzska. V USA naňho stále platí zatykač, pričom v Hollywoode je nežiaducou osobou.



Po tom, čo sa po obvineniach zo sexuálneho zneužívania voči americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi sformovalo celosvetové hnutie #MeToo, prišlo niekoľko žien s tvrdením, že Polanski ich ako tínedžerky sexuálne obťažoval.



Polanski odmietal tieto obvinenia, ktoré sa nikdy nedostali na súd. Zistil však, že v jeho situácii je ťažké získať globálne distribučné zmluvy na filmy, ktoré režíruje, aj keď herci sú stále ochotní pracovať s ním.



Naposledy bola ocenená jeho historická filmová dráma o krivom obvinení a odsúdení dôstojníka židovského pôvodu Alfreda Dreyfusa - v roku 2020 získala francúzske prestížne ceny César hneď v troch kategóriách: za najlepšiu réžiu, najlepší adaptovaný scenár a najlepšie kostýmy. Po oznámení verdiktu poroty, že Polanski zvíťazil ako najlepší režisér, časť publika na protest opustila sálu kultúrneho centra Pleyel v Paríži, kde sa galavečer konal.