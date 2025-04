Francúzsky súd plánuje rozhodnúť o odvolaní Le Penovej do leta 2026

Paríž 2. apríla (TASR) - Odvolací súd v Paríži v utorok oznámil, že rozhodnutie o odvolaní krajne pravicovej političky Marine Le Penovej by mohol vyniesť v lete 2026. Informoval o tom v utorok spravodajský web BFM. Le Penová v reakcii na oznámenie súdu uviedla, že je to veľmi dobrá správa.



Odvolací súd v Paríži vo svojom vyhlásení z utorka večera zároveň uviedol, že v tejto fáze dostal tri odvolania proti rozsudku v kauze - od Le Penovej, jej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) a ďalších politikov spoluodsúdených za spreneveru financií Európskeho parlamentu.



Ak sa spomínané lehoty dodržia, znamenalo by to, že rozhodnutie v odvolacom konaní by bolo vydané mnoho mesiacov pred prezidentskými voľbami v roku 2027, čo požadovali aj viacerí politici vo Francúzsku. V prípade, že by súd Le Penovej odvolaniu vyhovel, tak by zrejme nič nestálo v ceste jej kandidatúre v prezidentských voľbách.



Pokiaľ ide o pondelňajší rozsudok nad Le Penovou, ako jeho najkontroverznejšia časť je vnímaný päťročný zákaz uchádzať sa o volenú funkciu, ktorý má okamžitú platnosť.



Le Penová a RN, ako aj ďalší krajne pravicoví politici, aj preto považujú súdny verdikt za politický a snahu zabrániť tejto političke kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027.



Le Penová v utorok v rozhovore pre denník Le Parisien avizovala, že má v úmysle obrátiť sa na francúzsku Ústavnú radu a Európsky súd pre ľudské práva a požiadať ich, aby rozhodli, či nie je nesúlad medzi verdiktom súdu o jej nevoliteľnosti a slobodou voličov, ktorá je zakotvená v ústave.



Marine Le Penová bola v pondelok súdom v Paríži uznaná za vinnú zo sprenevery verejných financií. Bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.