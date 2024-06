Francúzsky súd potvrdil tresty dvom pomocníkom útočníkovi z Nice

Paríž 14. júna (TASR) - Francúzsky súd vo štvrtok potvrdil trest odňatia slobody v rozsahu 18 rokov dvom mužom usvedčeným z napomáhania útočníkovi, ktorý v júli roku 2016 v meste Nice nákladným autom vrazil do davu ľudí, pričom 86 z nich usmrtil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pri útoku islamistu Mohameda Lahouaieja-Bouhlela zo 14. júla 2016, ktorý v Nice vrazil do davu ľudí počas osláv francúzskeho štátneho sviatku, zomrelo 86 ľudí a ďalších vyše 450 utrpelo zranenia. Útočníka, 31-ročného Francúza tuniského pôvodu, polícia zastrelila priamo na mieste činu – na Anglickej promenáde (Promenade des Anglais).



Francúzsky súd uznal v decembri 2022 za vinných z napomáhania útočníkovi dovedna ôsmich podozrivých – siedmich mužov a jednu ženu, pričom im vymeral tresty väzenia od dvoch do 18 rokov.



Najprísnejšie tresty dostali Mohamed Ghraieb (48), hotelový recepčný tuniského pôvodu, a Chokri Chafroud (44), tuniský migrant bez dokladov. Proti rozsudku sa odvolali - na rozdiel od zvyšných šiestich odsúdených, ktorí dostali väzenské tresty v rozmedzí dva až 12 rokov.



Špeciálny trestný súd v Paríži ale tejto dvojici vo štvrtok vymerané tresty potvrdil s tým, že útočníkovi poskytli "logistickú aj ideologickú podporu". Prokuratúra žiadala pre oboch až 20-ročné väzenie. Proti najnovšiemu verdiktu sa môžu odvolať do piatich dní.