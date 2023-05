Francúzsky súd potvrdil trojročný trest pre exprezidenta Sarkozyho

Paríž 17. mája (TASR) - Francúzsky odvolací súd v stredu potvrdil trest odňatia slobody v trvaní troch rokov za korupciu a ovplyvňovanie pre bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Z troch rokov je jeden rok nepodmienečný, Sarkozy ho však nestrávi vo väzení, ale bude namiesto toho nosiť elektronický náramok. Francúzsky exprezident má okrem toho zákaz vykonávať tri roky verejnú funkciu.



Obhajkyňa exprezidenta naďalej trvá na tom, že jej klient nepochybil. "Nicolas Sarkozy nie je vinný z týchto obvinení... Poženieme to ďalej. Toto je len začiatok," uviedla Jacqueline Laffontová.



Podľa AFP Laffontová uviedla, že sa plánujú odvolať na francúzskom najvyššom odvolacom súde. Sarkozy (68) po vynesení rozsudku opustil súd bez toho, aby prehovoril k novinárom.



Exprezidenta pôvodne odsúdili v marci 2021 za to, že sa snažil získať od prokurátora informácie o prebiehajúcom vyšetrovaní. Pri dôverných rozhovoroch použili mobilné telefóny, ktoré Sarkozy získal pod krycím menom. Konzervatívny politik bol hlavou štátu v rokoch 2007 – 2012.



Podľa parížskeho súdu sa Sarkozy v roku 2014 pomocou svojho právnika Thierryho Herzoga pokúsil získať dôverné informácie od prokurátora Gilberta Aziberta. Za to mu prisľúbili prezidentskú podporu pri kandidatúre na prominentný post v Monaku. Všetkých troch uznali za vinných a dostali podobné tresty.



Išlo o najtvrdší trest udelený exprezidentovi od roku 1958, keď vznikla piata francúzska republika.



Sarkozy čelí aj ďalším súdnym prípadom. V novembri prebehne odvolacie konanie v prípade nelegálneho financovania kampane pred jeho neúspešnou snahou o opätovné zvolenie v roku 2012. Podľa verdiktu prekročil povolené výdavky o najmenej 20 miliónov eur a súd mu udelil ročný trest.



Francúzske orgány tiež vyšetrujú údajné príspevky Líbye na Sarkozyho predvolebnú kampaň v roku 2007. Bývalý šéf Elyzejského paláca odmieta všetky obvinenia aj v tomto prípade.