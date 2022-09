Francúzsky súd potvrdil verdikt nad Asadovým strýkom, zhabú mu majetok

Paríž 7. septembra (TASR) - Francúzsky najvyšší odvolací súd potvrdil v stredu verdikt nad strýkom sýrskeho prezidenta Bašára Asada v kauze sprenevery verejných financií v Sýrii, prania špinavých peňazí a vybudovania rozsiahleho portfólia nehnuteľností vo Francúzsku – v hodnote približne 90 miliónov eur – za pomoci nelegálne nadobudnutých financií. Informuje o tom agentúra AFP.



Rifaat Asad (85) sa s konečným odvolaním v tejto veci obrátil na francúzsky kasačný súd po tom, ako mu vlani súd nižšej inštancie potvrdil štvorročné väzenie, pričom ho uznal za vinného z organizovaného prania špinavých peňazí spreneverených zo sýrskych verejných zdrojov v rokoch 1996 až 2016. Usvedčený bol zároveň aj zo závažných daňových podvodov, pričom francúzske úrady mu už skonfiškovali množstvo nehnuteľností.



Najvyšší odvolací súd tento verdikt v stredu potvrdil, vzhľadom na Rifaatov vysoký vek a zlý zdravotný stav je však nepravdepodobné, že by skutočne nastúpil na výkon trestu. Verdikt definitívne potvrdil aj konfiškáciu jeho majetku vo Francúzsku.



Samotný Rifaat sa na pojednávaniach nezúčastnil pre zlý zdravotný stav. Trvá však na tom, že jeho majetkové impérium v Španielsku, Francúzsku i Británii pochádza z darov od saudskoarabského korunného princa a neskoršieho kráľa Abdalláha, ktorý zomrel v roku 2015.



Rifaat Asad je prezývaný aj Mäsiar z Hamá za svoju údajnú rolu v masakre tisícov ľudí v severosýrskom meste Hamá v roku 1982. Rifaat velil jednotkám, ktorých úlohou bolo potlačiť povstanie.



Ide o mladšieho brata zosnulého sýrskeho prezidenta Háfiza Asada, ktorý bol otcom úradujúceho prezidenta Bašára Asada. Rifaata vyhnali zo Sýrie po pokuse o štátny prevrat v roku 1983, keď chcel zosadiť svojho brata Háfiza. V roku 1998 sa do Sýrie vrátil, no znova ju musel opustiť po tom, ako mu Háfiz Asad kvôli sporom odobral funkciu viceprezidenta.



Rifaat žil v exile od 80. rokov minulého storočia, a to striedavo v Británii, Španielsku a vo Francúzsku, kde vlastní mnoho nehnuteľností – vrátane bytov a palácov na vychytených parížskych bulvároch či zámku v regióne Val-d'Oise. Vlani na jeseň sa však vrátil do Sýrie, ako informovali tamojšie provládne médiá.



V roku 1986 bol Rifaat Asad vtedajším francúzskym prezidentom Francoisom Mitterrandom vymenovaný za veľkodôstojníka Čestnej légie za zásluhy pre francúzsku diplomaciu na Blízkom východe.



Vo Francúzsku ho začali vyšetrovať v roku 2014, a to na základe podnetov zo strany skupín Sherpa a Transparency International zameriavajúcich sa na boj proti korupcii.



Francúzske úrady mu už dosiaľ skonfiškovali v Paríži dva veľké domy, desiatky bytov v luxusných štvrtiach a tiež kancelárske priestory, ktoré mal vo francúzskej metropole.



Rifaat čelí obdobnému súdnemu procesu aj v Španielsku. Spor sa týka ešte rozsiahlejších podozrení z neoprávnene získaného majetku, konkrétne zhruba 500 nehnuteľností. Stíhaný je aj vo Švajčiarsku, a to za vojnové zločiny z 80. rokov minulého storočia, pripomína AFP.