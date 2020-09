Francúzsky súd potvrdil vydanie podozrivého z genocídy v Rwande OSN

Paríž 30. septembra (TASR) - Francúzsky najvyšší odvolací súd zamietol v stredu odvolanie Féliciena Kabugu, ktorý je podozrivý z financovania genocídy v Rwande, proti vydaniu medzinárodnému tribunálu OSN. Potvrdil tým Kabugovu extradíciu do Tanzánie, kde ho bude zmienený tribunál súdiť, informovali agentúry AFP a AP.



Francúzsky súd odobril už v júni vydanie Kabugu pred Mechanizmus pre medzinárodné trestné tribunály (MICT), ktorý nadviazal na činnosti vykonávané donedávna Trestným tribunálom pre Rwandu (ICTR) a Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY). MICT má sídlom v Haagu, ale jeho pobočka je aj v tanzánskej Arushi.



Kabuga sa voči júnovému rozsudku odvolal. Jeho právnici pritom žiadali, aby bol ich 87-ročný klient súdený vo Francúzsku, pričom sa odvolávali na jeho zlé zdravie a v súvislosti s pandémiou infekčnej choroby COVID-19 poukazovali aj na epidemiologickú situáciu a hygienické podmienky v Tanzánii.



Podľa rozhodnutia francúzskeho kasačného súdu však neexistuje právna ani lekárska prekážka, ktorá by bránila v realizácii medzinárodného zatykača a vydaní Kabugu tribunálu OSN v Tanzánii.



Kabugu bude tribunál MICT súdiť pre podozrenie z financovania rwandských milícií kmeňa Hutuov, ktoré počas 100-dňového krviprelievania zmasakrovali v roku 1994 v Rwande približne 800.000 príslušníkov kmeňa Tutsiov i umiernených Hutuov.



Kabuga bol svojho času považovaný za jedného z najbohatších mužov v Rwande. V súvislosti s udalosťami z roku 1994 je obvinený z toho, že sa podieľal na vytvorení neslávne známych milícií Interahamwe, ktoré masakrovali Tutsiov a umiernených Hutuov. Financoval údajne aj telerozhlas Mille Collines, ktorý v čase genocídy podnecoval svojich divákov a poslucháčov, aby vraždili a mrzačili príslušníkov znepriateleného etnika.



Po zamietnutí jeho odvolania bude mať teraz Francúzsko mesiac na to, aby Kabugu vydalo MICT v Tanzánii. Kabugovi obhajcovia majú v pláne požiadať MICT o to, aby ich klienta miesto Tanzánie súdili v holandskom Haagu. Domnievajú sa totiž, že "práva ich klienta budú v Haagu lepšie chránené", povedal v stredu agentúre AFP jeden z Kabugových právnych zástupcov, Emmanuel Altit.



O vydanie Kabugu požiadala aj samotná Rwanda. Jeho súdenie v tejto krajine by však podľa prokurátora MICT Sergea Brammertza musela odobriť Bezpečnostná rada OSN.