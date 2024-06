Francúzsky súd rozhodol, že Ravel je jediným autorom Boléra

Nanterre 29. júna (TASR) - Francúzsky súd v piatok rozhodol, že Boléro, jednu z najznámejších skladieb klasickej hudby na svete, napísal Maurice Ravel sám, čo má veľké finančné dôsledky. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Súd v meste Nanterre pri Paríži zamietol tvrdenie, že Boléro je spoločným dielom Ravela a uznávaného ruského scénografa Alexandra Benoisa. Súd vo svojom vyhlásení uviedol, že dielo "preto zostáva verejným vlastníctvom".



Boléro malo premiéru v Parížskej opere v roku 1928, kde sa okamžite stalo senzáciou.



Ravel zomrel o deväť rokov neskôr a jeho dedičia zarobili milióny dolárov, až kým v roku 2016 nevypršali autorské práva na toto dielo a neprešli do verejného vlastníctva.



Vo Francúzsku platia autorské práva 70 rokov po smrti skladateľa, hoci v tomto prípade boli pridané ďalšie roky, aby sa nahradili straty počas druhej svetovej vojny.



Dedičia Benoisa, ktorý pracoval na pôvodnom predstavení Boléra, však trvali na tom, že mal byť uvedený ako spoluautor, a požadovali podiel z výnosov.



Keďže Benois zomrel v roku 1960, na skladbu Boléro by sa vzťahovali autorské práva až do roku 2039.



"Boléro bolo vytvorené špeciálne pre balet" a nemalo by sa považovať za samostatné hudobné dielo pre orchester, povedal vo februári pred súdom právnik Benoisovej pozostalosti.



Ravelova pozostalosť podporila tvrdenie, že ide o "spoločné dielo" s ruským scénografom, a to aj preto, že by opäť začala dostávať platby za autorské práva.



Žalobcovia poukazujú na rôzne dokumenty, v ktorých je Benois uvedený ako spoluautor hudby.



Na druhej strane stojí francúzsky Spolok autorov, skladateľov a hudobných vydavateľov (SACEM), ktorý uviedol, že toto tvrdenie je založené len na "historickej fikcii".



SACEM poukazuje na oficiálne vyhlásenie podpísané Ravelom v roku 1929, v ktorom je uvedený ako jediný autor.



"Ide o veľmi dobre vyargumentované rozhodnutie, ktoré preskúmalo všetky prvky, na ktoré súd upozornil," povedal v piatok Yvan Diringer zastupujúci SACEM.



Advokátsky tím spoločnosti SACEM uviedol, že práva kedysi prinášali "milióny eur" ročne, hoci v rokoch 2011-2016 tieto výnosy klesli na približne 135.000 eur ročne.