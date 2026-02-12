< sekcia Zahraničie
Francúzsky súd usvedčil troch mužov zo znásilnenia vďaka matke obete
Konanie matky pomohlo k odsúdeniu troch mužov v krajine, kde len zlomok žien podáva na polícii oznámenie po sexuálnom útoku a väčšina týchto prípadov sa nikdy nedostane pred súd, konštatuje agentúra.
Autor TASR
Paríž 12. februára (TASR) - Francúzsky súd poslal v stredu do väzenia troch mladých mužov za hromadné znásilnenie 18-ročnej ženy v roku 2020. Jej matka rok uchovávala dôkazy v plastovom vrecku, kým bola jej dcéra pripravená podať trestné oznámenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Konanie matky pomohlo k odsúdeniu troch mužov v krajine, kde len zlomok žien podáva na polícii oznámenie po sexuálnom útoku a väčšina týchto prípadov sa nikdy nedostane pred súd, konštatuje agentúra.
Tínedžerka žila v západnom Francúzsku, ale v marci 2020 navštívila parížsky región. Na predmestí Champigny-sur-Marne zostala sama v izbe v jednom z domov po tom, čo ju tam nechali jej priatelia.
Vyšetrovateľom povedala, že následne ju zbila skupina ôsmich mužov – väčšina v kuklách – a niekoľko z nich ju znásilnilo, zatiaľ čo sa ostatní smiali. Po údere do krku upadla do bezvedomia.
Mladá žena povedala o útoku svojej matke, nebola však pripravená hovoriť s políciou, a tak matka uložila jej legíny a spodnú bielizeň do plastového vrecka, aby na nich zachovali prípadné dôkazy DNA.
Keď o rok neskôr, v apríli 2021, podala trestné oznámenie, vyšetrovatelia dokázali na oblečení identifikovať genetické stopy DNA štyroch ľudí.
Súd pre mladistvých na parížskom predmestí Créteil v stredu večer oznámil, že dvoch mužov, ktorí mali v čase činu 15 rokov, odsúdil na desať rokov väzenia. Ďalší dostal šesť rokov za spolupáchateľstvo a ostatní traja budú súdení neskôr.
Na základe údajov francúzskej vlády podá len sedem percent žien v krajine žalobu po sexuálnom útoku, pokuse o znásilnenie alebo znásilnení.
Šesť z desiatich prípadov sa potom považuje za nedostatočne závažných na to, aby sa dostali pred súd. Keď je obeťou maloletá osoba, predstavuje tento počet sedem z desiatich prípadov, uvádza sa v správe vlády z novembra minulého roka.
Konanie matky pomohlo k odsúdeniu troch mužov v krajine, kde len zlomok žien podáva na polícii oznámenie po sexuálnom útoku a väčšina týchto prípadov sa nikdy nedostane pred súd, konštatuje agentúra.
Tínedžerka žila v západnom Francúzsku, ale v marci 2020 navštívila parížsky región. Na predmestí Champigny-sur-Marne zostala sama v izbe v jednom z domov po tom, čo ju tam nechali jej priatelia.
Vyšetrovateľom povedala, že následne ju zbila skupina ôsmich mužov – väčšina v kuklách – a niekoľko z nich ju znásilnilo, zatiaľ čo sa ostatní smiali. Po údere do krku upadla do bezvedomia.
Mladá žena povedala o útoku svojej matke, nebola však pripravená hovoriť s políciou, a tak matka uložila jej legíny a spodnú bielizeň do plastového vrecka, aby na nich zachovali prípadné dôkazy DNA.
Keď o rok neskôr, v apríli 2021, podala trestné oznámenie, vyšetrovatelia dokázali na oblečení identifikovať genetické stopy DNA štyroch ľudí.
Súd pre mladistvých na parížskom predmestí Créteil v stredu večer oznámil, že dvoch mužov, ktorí mali v čase činu 15 rokov, odsúdil na desať rokov väzenia. Ďalší dostal šesť rokov za spolupáchateľstvo a ostatní traja budú súdení neskôr.
Na základe údajov francúzskej vlády podá len sedem percent žien v krajine žalobu po sexuálnom útoku, pokuse o znásilnenie alebo znásilnení.
Šesť z desiatich prípadov sa potom považuje za nedostatočne závažných na to, aby sa dostali pred súd. Keď je obeťou maloletá osoba, predstavuje tento počet sedem z desiatich prípadov, uvádza sa v správe vlády z novembra minulého roka.